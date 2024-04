Ennio Doris - C'è anche domani: intervista con Massimo Ghini, Lucrezia Lante della Rovere e Giacomo Campiotti

News Cinema

Uscirà nei cinema il 15, 16 e 17 aprile distribuito da Medusa il film sul "banchiere gentile" Ennio Doris. Abbiamo incontrati regista e attori protagonisti.

Non sappiamo quanti banchieri al mondo si siano comportati in modo tale da essere definiti gentili. Quello delle banche è un mondo distante per chi non lo vive da dentro, dove si colloca indubbiamente una selva di personaggi che immaginiamo come spietati affaristi, il cui unico obiettivo è ingrossare il proprio patrimonio. Perlomeno questo è il modo in cui il cinema li ha quasi sempre raccontati. Con il film Ennio Doris - C'è anche domani abbiamo la possibilità di ripercorrere la vita del fondatore della banca Mediolanum che è stato effettivamente chiamato il "banchiere gentile", un appellativo ampiamente meritato se si pensa alla sua decisione del 2008, a fronte dell'imminente collasso della Lehman Brothers, di rimborsare gli 11 mila clienti che avevano investito nell’acquisto di polizze della banca americana. Il tutto per un totale di 120 milioni di euro prelevati dai conti privati dei due maggiori azionisti, senza pesare sul bilancio della società.

Ennio Doris è considerato l’uomo che ha rivoluzionato il concetto di "banca" senza mai perdere di vista il vero spirito delle banche, il cui compito dovrebbe essere quello di supportare e non di ostacolare la clientela. Diretto da Giacomo Campiotti che lo ha anche scritto insieme a Carlo Mazzotta, il film si propone come un racconto sincero che ha avuto il benestare della famiglia di Ennio Doris, scomparso nel 2021. Il banchiere è interpretato da Massimo Ghini, mentre il personaggio della moglie Lina è stato affidato a Lucrezia Lante della Rovere.

Ennio Doris - C'è anche domani: La nostra video intervista a Massimo Ghini, Lucrezia Lante della Rovere e al regista Giacomo Campiotti - HD

Ennio Doris - C'è anche domani: trama e trailer del film