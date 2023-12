Enea: il trailer ufficiale del film di Pietro Castellitto

News Cinema

Presentato in Concorso al Festival di Venezia 2023, il secondo film diretto da Castellitto Jr. dopo l'ottimo esordio di I predatori arriverà nei cinema italiani il prossimo 11 gennaio. Ecco trailer, trama e poster di Enea.

Dopo un esordio davvero notevole, quello di I Predatori, e dopo una manciata di significativi ruoli da solo interprete, Pietro Castellitto torna dietro la macchina da presa con Enea, film presentato in Concorso al Festival di Venezia 2023 e nei cinema di tutta Italia dall'11 gennaio 2024 con Vision Distribution.

Anche in questo suo nuovo film, da lui anche scritto come il precedente, Castellitto Jr. racconta un mondo che raramente viene preso in considerazione dal cinema italiano: quello di una borghesia non certo di sinistra, nel caso specifico quello della famigerata "Roma Nord", e di rampolli ricchi, annoiati e indolenti che sfogano il loro vuoto esistenziale in attività puramente edonistiche e non disdegnano di arrotondare (contanti e adrenalina) grazie allo spaccio della stessa cocaina che consumano abitualmente.

Questa è la trama ufficiale di Enea:

Enea rincorre il mito che porta nel nome, lo fa per sentirsi vivo in un’epoca morta e decadente. Lo fa assieme a Valentino, aviatore appena battezzato. I due, oltre allo spaccio e le feste, condividono la giovinezza. Amici da sempre, vittime e artefici di un mondo corrotto, ma mossi da una vitalità incorruttibile. Oltre i confini delle regole, dall’altra parte della morale, c’è un mare pieno di umanità e simboli da scoprire. Enea e Valentino ci voleranno sopra fino alle più estreme conseguenze. Tuttavia, droga e malavita sono l’ombra invisibile di una storia che parla d’altro: un padre malinconico, un fratello che litiga a scuola, una madre sconfitta dall’amore e una ragazza bellissima, un lieto fine e una lieta morte, una palma che cade su un mondo di vetro. È in mezzo alle crepe della quotidianità che l’avventura di Enea e Valentino lentamente si assolve. Un’avventura che agli altri apparirà criminale, ma che per loro è, e sarà, prima di tutto, un’avventura d’amicizia e d’amore.