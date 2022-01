Encanto, "Non si nomina Bruno" è la canzone Disney che batte "All'alba sorgerò" di Frozen

News Cinema

"We Don't Talk About Bruno", in italiano "Non si nomina Bruno" di Encanto, ha superato persino "All'alba sorgerò / Let It Go" di Frozen nella classifica americana di Billboard. E continua a salire: potrebbe battere le altre storiche contendenti?

Nonostante i classici Disney siano da sempre legati alle canzoni, solo di rado un brano riesce a far breccia nell'immaginario collettivo tanto da rimanere nelle classifiche dell'americano Billboard: è successo a "Non si nomina Bruno / We Don't Talk About Bruno" di Encanto, 60° lungometraggio del canone dei Walt Disney Animation Studios. Uscito a novembre, il film fresco vincitore del Golden Globe è già in streaming su Disney+, ma la canzone di Lin-Manuel Miranda continua a salire nella "chart", e ha ormai superato persino un recente iconico brano.





Non si nomina Bruno di Encanto supera All'alba sorgerò di Frozen

Ebbene sì: Billboard ha certificato che "Non si nomina Bruno / We Don't Talk About Bruno" di Encanto, firmata da Lin-Manuel Miranda, salendo al quarto posto, ha sorpassato l'iconica "All'alba sorgerò / Let It Go" di Frozen, firmata dal duo Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez. L'album della colonna sonora di Encanto risulta poi primo nella "Top 200" di Billboard, in larga parte grazie ai video su Tik Tok, che hanno reso popolare il brano citato con esecuzioni e coreografie ad hoc studiate dagli utenti, spingendo però anche l'energica "La pressione sale / Surface Pressure". "Non si nomina Bruno" si riferisce a un misterioso personaggio della famiglia Madrigal, uno zio della protagonista svanito nel nulla, in grado di predire il futuro e giudicato inevitabilmente come una sorta di iettatore. "La pressione sale" è invece il brano con cui la forzuta sorellona Luisa spiega a Mirabel come non regga più le aspettative riposte in lei e nella sua forza sovrumana.





A questo punto a "Non si nomina Bruno" non rimangono che due sfide: la prima è fattibile, si tratta di superare "Can You Feel the Love Tonight" di Elton John per Il re leone e "Colors of the Wind" per Pocahontas, che raggiunsero sempre il quarto posto. Molto più difficile sarà toccare la vetta del 1993, quando Billboard onorò il trionfo di "Il mondo è mio / A Whole New World" da Aladdin.

Qui in basso vi proponiamo il video in lingua originale di "We Don't Talk About Bruno", onde darvi la possibilità anche di apprezzarne la coreografia.