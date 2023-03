Empire of Light, è al cinema il film di Sam Mendes con Olivia Colman

News Cinema

È nei cinema italiani Empire of Light con Olivia Colman e Michael Ward, dove Sam Mendes racconta una storia d'amore difficile nell'Inghilterra degli anni Ottanta.

Empire of Light, dal 2 marzo nei cinema italiani, è l'ultima fatica del regista premio Oscar Sam Mendes, interpretata da Olivia Colman, Colin Firth, Michael Ward e Toby Jones. Il dramma sentimentale si ambienta nell'Inghilterra degli anni Ottanta e tocca temi come la solitudine, il razzismo, la voglia di riscatto e anche la stessa arte del cinema, visto che la protagonista gestisce una sala di provincia.

Empire of Light, trama ufficiale, trailer italiano e clip del film di Sam Mendes

In Empire of Light, un cinema nel sud dell'Inghilterra è gestito da Hilary (Olivia Colman), amante del suo capo Donald (Colin Firth) e afflitta da depressione: più che il litio può il sorprendente incontro con Stephen (Michael Ward), un giovane nuovo dipendente della sala, con il sogno di abbandonare quella cittadina di provincia. Inaspettatamente, tra Hilary e Stephen nasce qualcosa, ed entrambi trovano nell'altro quel senso di appartenenza che il disagio provato da lei e il razzismo subito da lui non hanno dato mai loro modo di vivere. C'è vita al di là del mondo in cui sono stati confinati?

Empire of Light è scritto e diretto da Sam Mendes, vincitore dell'Oscar come migliore regista per American Beauty, nel 2020 candidato anche per il suo virtuosistico 1917.



Empire of Light: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Empire of Light: Clip Ufficiale in Italiano del Film "Te la devi andare a prendere" - HD



Empire of Light: Clip Ufficiale in Italiano del Film "Ti serve un serio aiuto" - HD

Empire of Light, la nostra recensione del film con Olivia Colman

Un cinema imponente e fuori scala, per una cittadina della costiera meridionale dell'Inghilterra. Nei primi anni Ottanta al governo si consolidava il conservatorismo della Thatcher e i movimenti skinhead se la prendevano con chiunque sembrasse "diverso". Il film nostalgico di Sam Mendes racconta proprio due solitudini che si incontrano, quella di una depressa donna di mezza età, una straordinaria Olivia Colman, e di un ventenne di colore in cerca di un futuro. Colleghi all'Empire e amanti. L'amore per il cinema, per la pellicola e per un passato glorioso, il tempo che passa implacabile nel rendere il nuovo presente un tradimento dei sogni passati. Mancano però energia, sprint e vitalità. Ma c'è Olivia Colman, e non è poco. (Mauro Donzelli - Comingsoon.it)

Empire of Light: leggi la nostra recensione completa del film.