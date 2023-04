Emma Watson: per il compleanno 6 foto incredibili e l'elenco delle mille cose fatte in 3 anni

News Cinema

In occasione del suo trentatreesimo compleanno Emma Watson ha postato su Instagram alcune sue fotografie meravigliose, raccontando ai followers quasi tutte le cose che ha fatto negli ultimi 3 anni.

C'è chi fa un bilancio della propria vita (o di un periodo ben più limitato di tempo) l'ultimo giorno dell’anno, chi al principio dell'anno scolastico o universitario, chi in occasione di un anniversario di matrimonio o nel giorno di un compleanno particolarmente importante. Emma Watson ha ripensato ai suoi ultimi 36 mesi quando ha compiuto 33 anni. Lo ha fatto e subito dopo ha consegnato i suoi pensieri a Instagram, su cui ha postato delle foto incredibili che rendevano giustizia alla sua leggiadra bellezza. Che il suo aspetto fosse gradevole, ce n'eravamo già accorti guardando il primo film di Harry Potter, Harry Potter e la pietra filosofale, uscito nel 2001. Ne è passata allora di acqua sotto i ponti, e nel curriculum dell'attrice ci sono titoli importanti come Noi siamo infinito, Piccole Donne, Bling Ring, Noah, La Bella e la Bestia, The Circle. Nella quotidianità di Emma, com'è normale che sia, non c'è solamente il cinema, e quindi i suoi ultimi tre anni contengono le più disparate esperienze e attività.

Le bellissime foto di Emma Watson e i suoi mille interessi

Sulla sua pagina Instagram Emma Watson ha condiviso sei fotografie, cinque in bianco e nero e una a colori. Quelle in bianco e nero sono state scattate dal fotografo londinese Mack Breeden. Nella didascalia della prima, l'attrice elenca dunque tutte le cose che ha imparato dopo i 29 anni, ad esempio il surf, l'equitazione e il golf. Emma ricorda la reunion di Harry Potter e la morte del nonno e della nonna. Confessa di aver fatto psicoterapia e parla di quanto sia stata felice di adottare la cagnolina Sofia, che è un vero e proprio angelo. La Watson ha inoltre provato a cucinare (con scarsi risultati), ha imparato qualcosa di più sull'amore e sull'essere una donna, e a volte si è sentita molto triste, altre volte incredibilmente felice. Infine Emma Watson ha parlato delle fotografie postate:

Queste foto sono state scattate l'anno scorso nel giorno del mio compleanno, ma non ero ancora pronta per uscire dal mio bozzolo anti Covid. Oggi sento (le farfalle). Voglio ringraziare le streghe della mia congrega che sono state fondamentali nell'aiutarmi ad arrivare dove sono adesso e a essere quella che sono (…) siete i miei Avengers, mi ispirate e siete cazzute. Ci vuole un intero villaggio per fare ciò che avete fatto voi, non permettete a nessuno di dirvi il contrario. Infine voglio ringraziare mio fratello Alex S. Watson per avermi aiutato a ridere di cuore delle cose più impegnative. Grazie, @jessicaediehl, sei la mia ossessione.

Nell’unica foto a colori c'è una bellissima luce. E’ stata scattata sul set di Noi siamo Infinito e, ancora una volta, Emma Watson veste Prada. In due delle fotografie successive, l'attrice sfoggia un meraviglioso cappellino.

Sempre nel primo post Emma ha ricordato di aver girato il suo primo spot pubblicitario, intitolato Prada Paradoxe. Al momento non ha progetti televisivi e cinematografici pronti a partire, ma sicuramente lavorerà ancora tanto e con registi e colleghi di pregio, anche perché di energia ne ha da vendere. Poche persone si sono lanciate in tutte le avventure da lei sopra elencate, soprattutto in un lasso di tempo così breve.