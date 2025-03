Emilia Perez profeta in patria ai premi César, con qualche sorpresa

News Cinema

Nel corso di una serata ben prodotta e condotta sono stati assegnati i premi César con una consueta dose di sorprese e Emilia Perez che ha ottenuto i premi principali. Ottime le quattro vittorie per La storia di Souleymane. Ecco tutti i premi.

Emilia Perez, il film, dimentica per una serata le polemiche roventi dell'ultimo mese, con i vecchi post tanto rinfacciati alla sua attrice protagonista, Karla Sofia Gascon, che hanno compromesso la corsa agli Oscar, per festeggiare sette premi César. Nel corso della serata di premiazione dei più importanti riconoscimenti del cinema francese, presente per una volta anche Gascon, insieme a Zoe Saldana, è stato però Jacques Audiard a ottenere il ruolo di profeta in patria, salendo per tre volte sul palco con una nuova statuetta, per la sceneggiatura non originale, regia e miglior film.

Serata appassionata e divertente, ben concepita e condotta, per il 50esimo anniversario dei César, con riconoscimenti alla carriera per Julia Roberts, in prima linea e divertita per tutte le tre ore della serata, e Costa Gavras. Il tutto sotto l'occhio attento di Catherine Deneuve che, in una serata densa di condivisibili riflessioni e appelli politici, ha dedicato l'evento all'Ucraina, a pochi minuti dall'accoglienza indegna alla Casa Bianca.

Un bella sorpresa è stata la performance dello splendido La storia di Soulemayne di Boris Lojkine, che ha ottenuto quattro statuette, tra cui quella per la migliore speranza maschile per Abou Sangaré, immigrato in cerca da anni di regolarizzazione, che ha tenuto un discorso di grande intensità. "Non avevo più vita", ha detto, "non mi consideravo un essere umano dopo aver attraversato il Mediterraneo. Grazie al film ho conosciuto l'integrazione". Premi anche per sceneggiatura originale, montaggio e la brava Nina Meurisse come non protagonista, sullo schermo insieme a Sangaré praticamente in una sola sequenza, magistrale e di straordinaria intensità, nel finale del film.

Premi tecnici sono andati al Conte di Montecristo, il riuscito adattamento campione d'incassi, mentre il vero trionfatore della stagione per un cinema francese in grande spolvero nel 2024, Un p'tit truc en plus di Artus, ha perduto la sfida per l'opera prima, andata invece al film "rurale", Vingt Dieux, definito dalla regista Louise Courvoisier "un film sul formaggio", che ha rappresentato con il documentario La ferme des Bertrand un omaggio dei votanti alla Francia profonda, in eterna emergenza, della campagna e dei contadini. Un piacere il riconoscimento a un grande della commedia francese, Alain Chabat, che ha vinto come non protagonista per un altro successo al botteghino, L'amour ouf di Gilles Lellouche.

Ai César non mancano mai le grandi sorprese, e le più grandi sono arrivate dalle categorie attrice e attore protagonista. Hafsia Herzi ha vinto per Borgo di Stéphane Demoustier (fratello di Anais), un thriller crime in Corsica, superando nobili favorite come Adele Exarchopoulos, Karla Sofia Gascon e Zoe Saldaña. Come attore tutti contenti, ma sorpresi, per il trionfo di Karim Leklou, lanciato da Vincent deve morire e BAC Nord, molto apprezzato nell'indipendente Le roman de Jim dei fratelli Arnaud e Jean-Marie Larrieu, presentato a Cannes premiere.