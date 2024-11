Emilia Perez: ecco il trailer italiano ufficiale del film di Jacques Audiard

News Cinema

Fate bene attenzione, perché parliamo di un musical che racconta la storia di un narcotrafficante che cambia sesso e vita, e che sarà protagonista della stagione dei premi. Ecco trailer, trama, poster e data d'uscita di Emilia Perez.

È stato presentato in prima mondiale al Festival di Cannes, dove ha ottenuto consensi entusiasti e quasi unanimi: non è piaciuto, per esempio, quasi solo al nostro Federico Gironi, come potete leggere nella sua recensione, ma si sa che lui è uno cui non va mai bene nulla, e un bastiancontrario.

La giuria, tanto per dire, ne è stata conquistata, tanto da assegnargli il Premio della giuria e quello per la miglior interpretazione femminile, che è andato all’intero cast: Adriana Paz, Zoe Saldaña, Selena Gomez e Karla Sofía Gascon.

Agli EFA è candidato per la Miglior Regia, per la Miglior interpretazione femminile (Karla Sofía Gascón) per la Miglior Sceneggiatura e ovviamente come Miglior Film. In più è il designato francese per la corsa a un Oscar che sembra già nelle sue tasche.

Il film di cui stiamo parlando è Emilia Perez, nuovo lungometraggio di Jacques Audiard che ha stupito tutti raccontando con i canoni del musical la storia di un feroce narcotrafficante messicano che decide di cambiare sesso e vita, e della avvocata che la assiste nella transizione e in quel che poi succederà dopo.

Emilia Perez debutterà nei cinema italiani il 9 gennaio distribuito da Lucky Red, e qui di seguito trovate trama, trailer italiano e poster ufficiali del film.

Rita è un avvocato al servizio di un grande studio, più interessato a scagionare i criminali che a consegnarli alla giustizia.

Un giorno riceve un'offerta del tutto inaspettata: aiutare un potente boss del cartello messicano della droga a ritirarsi dai suoi loschi affari e sparire per sempre. L’uomo ha in mente di attuare il progetto su cui lavora da anni: diventare la donna che ha sempre sognato di essere.

Insoddisfatta del suo lavoro, Rita decide di accettare l’incarico, ignara del fatto che questa scelta cambierà per sempre la vita di molti.