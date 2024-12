Emilia Pérez domina gli EFA 2024, niente da fare per Vermiglio

News Cinema

Il nuovo film di Jacques Audiard ha vinto cinque European Film Award; Flow è il miglior film d'animazione.

Il film che aveva ricevuto il maggior numero di candidature era stato The Substance, ma agli European Film Awards 2024 alla fine a trionfare è stato Emilia Pérez, il film di Jacques Audiard che vedremo nei nostri cinema dal 9 gennaio distribuito da Lucky Red.

Presentato in prima mondiale in concorso a Cannes, il film racconta in maniera fiammeggiante e con i canoni del musical la storia di una giovane avvocata di Città del Messico che viene chiamata a assistere un pericoloso trafficante di droga nel suo cammino verso la transizione di genere, e successivamente nel suo cambiare radicalmente vita nel tentativo palese di emendare agli errori e alle violenze del suo passato.

Emilia Pérez ha vinto gli EFA come miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura, miglior montaggio e miglior attrice (Karla Sofía Gascón).

Emilia Pérez: il trailer del film

Emilia Perez: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Jacques Audiard con Zoe Saldaña e Selena Gomez - HD

Niente da fare quindi per Vermiglio, il film di Maura Delpero che era stato candidato come miglior film e miglior regia. A The Substance alla fine sono andati solo i premi per la migliore fotografia e i migliori effetti speciali.

Da segnalare che il bellissimo Flow ha vinto meritatamente come miglior film d'animazione; il premio European Discovery - FIPRESCI è andato all'Armand che vede protagonista Renate Reinsve, mentre il documentario Netflix The Remarkable Life of Ibelin ha ottenuto il premio Young Audience.