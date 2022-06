Elvis è primo al boxoffice italiano del weekend, lo segue Lightyear

News Cinema

Il biopic visionario Elvis di Baz Luhrmann è primo al botteghino italiano del weekend, seguito da Lightyear della Pixar e Top Gun: Maverick con Tom Cruise.

Elvis di Baz Luhrmann è appena uscito nelle nostre sale e si è piazzato al primo posto del boxoffice italiano del weekend, con 880.000 euro raccolti in cinque giorni: il biopic visionario sul "King" per eccellenza, l'Elvis Presley portato sullo schermo da Austin Butler, con Tom Hanks a interpretare il suo manager storico Tom Parker, ha registrato finora nel mondo 50.500.000 dollari, ma è stato distribuito per ora soltanto in pochi mercati.

Elvis ha spinto in basso la classifica della settimana precedente, quindi troviamo al secondo posto Lightyear - La vera storia di Buzz, ultima fatica Pixar, la prima di nuovo al cinema dopo la pandemia: a questo giro ha portato a casa altri 427.000 euro, per un totale italiano di 1.667.000. Con 152.370.000 di dollari nel mondo fino a questo momento, il lungometraggio animato fatica parecchio, e il costo di 200 potrebbe non essere mai recuperato.