Elvis di Baz Luhrmann su Infinity in Premiere fino al 1° dicembre

Il biografico Elvis di Baz Luhrmann, interpretato da Austin Butler, è in streaming su Mediaset Infinity+ incluso nella sottoscrizione mensile, dal 25 novembre al 1° dicembre.

Elvis di Baz Luhrmann, biopic del Re del Rock, portato sullo schermo da Austin Butler, è su Mediaset Infinity+ in Premiere streaming per una settimana, a partire dal 25 novembre fino al 1° dicembre: "premiere" significa che gli abbonati alla piattaforma non pagheranno la cifra extra del noleggio che normalmente è prevista per i film molto recenti. Il lungometraggio, interpretato anche da Tom Hanks nei panni dello storico manager di "The King", il colonnello Tom Parker, è una cavalcata pubblica e privata nella rivoluzione che Elvis Presley rappresentò. Guarda Elvis su Mediaset Infinity

Elvis, la trama del film sulla vita del Re del Rock

Elvis racconta la vita e la carriera di Elvis Presley (Austin Butler), in un'ascesa irresistibile, cementata con quella del suo manager, il "colonnello" Tom Parker (Tom Hanks), che lo seguì per vent'anni. Elvis divenne la prima rockstar della storia, quasi l'incarnazione della definizione, con una presa su un pubblico nazionale e internazionale, mentre la cultura americana veniva sconvolta anche e non solo dal suo mito. Una fama mondiale che raramente nella storia ha messo d'accordo così tante culture straniere, in un vero paradigma del "gusto di massa". In mezzo a qesto tornado musicale, il film racconta anche la storia d'amore con Priscilla Presley (Olivia DeJonge), sposata nel 1967 e amata fino all'ultimo, a dispetto della fama di dongiovanni legata peraltro alla sua stessa iconica immagine.

Baz Luhrmann spiega il suo Elvis Presley

Autore di Moulin Rouge!, il regista Baz Luhrmann ha spiegato a Comingsoon.Net come abbia concepito questo monumentale film, che per giunta è stato anche accorciato rispetto alle sue svariate ore di durata, dopo il primo montaggio. Si può realizzare un film storico ma anche spettacolare, che non appartenga ai generi più in voga?

È facile farsi travolgere dal mito, e la sfida più grande - e qui c'è l'incredibile dedizione di Austin Butler - è umanizzare Elvis. Proprio vedere la persona, mi spiego? [...] La cosa che il pubblico vuole capire è: "Chi è questo essere umano? Da dove arriva?" Non era mai stato fatto per Elvis Presley. [...]

Elvis Presley rappresenta l'America, ma non sapevo come prenderlo. [...] Poi ho cominciato a leggere cose sul Colonnello e mi son detto: "Ah!" È come Amadeus, che non parla solo di Mozart, ci sono due personaggi in quella storia, uno è Salieri, il film è sulla gelosia. E pensai: "Accidenti, il Colonnello sarebbe un contraltare perfetto." Perché uno incarna l'idea americana del vendere un brand, di caricare l'hype, no? E l'altro personaggio è un'anima pura, una specie di imbuto per tutto quello che accade intorno a lui, musicalmente e culturalmente, influenza la gioventù. Due grandi contraltari per esplorare l'America attraverso tre epoche.