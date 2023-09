Elsa Zylberstein produce e interpreta un biopic su Christian Dior

News Cinema

Elsa Zylberstein porterà al cinema la vita di Christian Dior. Nel film, che racconta 10 anni della vita del grande stilista, l'attrice si ritaglierà un ruolo importante.

La moda, con le sue icone, le sue riviste e i suoi stilisti ha sempre affascinato il cinema, che le ha dedicato storie vere e storie inventate, commedie romantiche, drammi e film biografici. A quest'ultima categoria si andrà ad aggiungere un biopic su Christian Dior. A produrlo sarà l’attrice francese Elsa Zylberstein, che al momento si trova al Festival di Venezia come membro della giuria del Collateral Impact Award, un riconoscimento che sarà assegnato a un film del concorso con una forte valenza sociale. E proprio dal Lido, Elsa ha parlato del progetto a un giornalista di Variety, che poi è la fonte della nostra notizia.

Come sarà il biopic su Christian Dior prodotto e interpretato da Elsa Zylberstein

Elsa Zylberstein ha spiegato che il film si aprirà nel 1947 a Parigi, quindi poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Racconterà 10 anni della vita di Christian Dior soffermandosi sulla costruzione del suo impero insieme a Raymonde Zehnacker e sul suo folle amore per Jacques Benita, un uomo molto più giovane di lui. Più precisamente il biopic insisterà sui rapporti fra questi tre personaggi. La Zylberstein farà la parte della Zehnacker e dimostrerà ancora una volta che dietro a un grande uomo c’è sempre una grande donna. E a proposito di grandi donne, non bisogna dimentica che Elsa si è fatta notare in Francia per la sua interpretazione di Simone Veile - che è stata la prima donna Presidente del Parlamento Europeo e che è sopravvissuta a due campi di concentramento - in Simone, le voyage du siècle di Olivier Dahan.

A proposito di Christian Dior, che Elsa Zylberstein conosceva perché sua madre negli anni ’70 aveva lavorato per i profumi Dior, l'attrice ha dichiarato:

Christian Dior era un uomo estremamente riservato, e quindi la gente sapeva molto poco di lui. Non era un personaggio flamboyant come altri disegnatori di moda o altre icone della cultura popolare, il che non significa che non fosse altrettanto affascinante (…) Si tratta di un mondo che mi è molto familiare per via di mia madre. Christian Dior era un uomo normale e non era parigino, veniva dalla Normandia. È sempre stato discreto ma anche molto resiliente. Per questo ha lasciato una grande eredità.

Non sappiamo quando cominceranno le riprese del film su Christian Dior e nemmeno chi lo interpreterà. Lo stilista è anche uno dei protagonisti della serie di Apple TV+ The New Look, dove ha il volto di Ben Mendelsohn. Coco Chanel è invece interpretata da Juliette Binoche.