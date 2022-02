The New Look: Ben Mendelsohn e Juliette Binoche saranno Coco Chanel e Christian Dior in una serie di Apple TV+

News Serie TV

Scritto e diretto da Todd A. Kessler, il drama è ambientato durante l'occupazione nazista di Parigi nel corso della Seconda Guerra mondiale.

Apple TV+ esplorerà una delle faide più famose del mondo della moda, quella che mise l'una contro l'altro a Parigi la grande dame Coco Chanel e lo stilista emergente Christian Dior, nella sua nuova serie The New Look. Il servizio ha ordinato ufficialmente il progetto ambientato durante l'occupazione nazista di Parigi nel corso della Seconda Guerra mondiale. A interpretare Chanel e Dior saranno rispettivamente il premio Oscar Juliette Binoche (Il paziente inglese, Chocolat) e il vincitore dell'Emmy Ben Mendelsohn (Rogue One, Bloodline).

La trama di The New Look

Ispirato a fatti realmente accaduti e girato interamente a Parigi, The New Look è un thriller ambientato durante la Seconda Guerra mondiale, incentrato su uno dei momenti più cruciali del XX secolo, quando la capitale francese ha riportato in vita il mondo grazie a un'icona della moda: Christian Dior, le cui creazioni hanno plasmato lo stile del decennio successivo. La serie racconta il declino della stilista più famosa del mondo Coco Chanel, oscurata dall'ascesa di Dior e dalla sua visione innovativa della bellezza e della moda. La saga intreccerà le storie sorprendenti di personaggi contemporanei e antagonisti di Dior: non solo la Grand Dame Coco Chanel ma anche Balmain, Balenciaga, passando per Givenchy, Pierre Cardin, Yves Saint Laurent e altri ancora.

La serie è scritta e diretta da Todd A. Kessler (Bloodline, Damages) e da lui prodotta per Apple insieme a Lorenzo di Bonaventura (Transformers). A loro si è unito come produttore anche Mark A. Baker (Bloodline, The Night of).

