Elon Musk, a che punto è il film di Darren Aronofsky? Rumor su primo ciak e attore protagonista

Si comincia a fare sul serio! Il primo biopic su Elon Musk, diretto da Darren Aronofsky, potrebbe essere ad un passo dal primo ciak. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul film, basato sulla biografia del magnate della tecnologia e proprietario del social network X

Dopo lo straordinario successo di The Whale (2022), Darren Aronosfky tornerà presto dietro alla macchina da presa per dirigere un biopic molto particolare. L'acclamato regista racconterà infatti l'uomo più ricco del mondo: Elon Musk. La notizia è stata annunciata nel 2023 e, nelle ultime ore, sono trapelati i primi rumor sulla possibile data d'inizio delle riprese.

Materiale di partenza per Aronofsky sarà la biografia di Elon Musk firmata da Walter Isaacson, pubblicata a settembre 2023. Un dettaglio interessante è che Isaacson è l'autore di Steve Jobs, il best seller dal quale è stato tratto l'omonimo film di Danny Boyle del 2015, con protagonista Michael Fassbender. Accaparrarsi i diritti del libro non è stato semplice, ma a spuntarla è stata A24, casa di produzione del già citato film con un Brendan Fraser da Oscar.

Una fonte ha spifferato al portale World of Reel che il primo ciak potrebbe essere battuto in autunno, "subito dopo che Darren avrà finito la promozione per Caught Stealing", thriller con Austin Butler e Zoe Kravitz. Un'altra persona molto vicina al progetto ha affermato tuttavia che questa indicazione è da prendere con le pinze, poiché il lungometraggio "ancora in fase di sviluppo".

Secondo le indiscrezioni, il biopic, che dovrebbe intitolarsi Elon, racconterà l'infanzia del magnate - cresciuto in Sud Africa con il padre Errol Musk, ingegnere "carismatico e fantasioso", e la madre dietologa, Maye Musk - fino alla sua ascesa come CEO di Space X e Tesla. Il passato di Musk è ricco di spunti controversi, che si prestano alla narrazione cinematografica: dagli inizi, fino alle accuse di molestie sessuali, passando per la creazione dell'impero Tesla.

Una sfida delicata e insolita per Aronofsky, la cui filmografia è fatta prevalentemente di personaggi complessi, non di rado surreali. La vita di Elon Musk, inoltre, è molto cambiata da quando è diventatoConsigliere Anziano per la Casa Bianca. È a tutti gli effetti una delle figure più divisive del XXI secolo e il regista newyorchese dovrà senza dubbio fare i conti con ogni sfaccettatura del suo protaognista. Ma chi presterà il volto all'eccentrico miliardario?

Sebbene nessun attore sia stato ancora ufficialmente associato al biopic, un volto in particolare, in virtù della sua somiglianza fisica con Musk, è stato indicato come preferito dal pubblico: Kevin Durand. Durante la conferenza stampa per l'horror Abigail, l'attore canadese (che per Aronofsky ha recitato in Noah) ha commentato: "Tutti per strada me lo chiedono continuamente: sei stato contattato? Voglio dire, stiamo parlando di uno dei miei registi preferiti al mondo, Darren Aronofsky. Sono pronto per te, Darren. Perché Elon sembra mio fratello. Lo dicono anche i miei genitori".

Sul web, vanno forti anche i nomi di Nicolas Cage, Rami Malek e Robert Downey Jr. Molto quotati anche Brendan Fraser, Matt LeBlanc e John Barrowman (il capitano Jack Harkness di Doctor Who).