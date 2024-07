Elizabeth Taylor: the Lost Tapes, il trailer del documentario narrato dalla voce postuma dell'attrice

News Cinema

Su HBO arriva il 3 agosto il documentario Elizabeth Taylor: The Lost Tapes, basato su 40 ore inedite di interviste rilasciata dalla diva nel 1964. Ecco il trailer.

Arriverà su HBO e Max il 3 agosto Elizabeth Taylor: The Lost Tapes, un documentario davvero interessante perché a narrare la vita di una delle ultime dive, scomparsa nel 2011, è lei stessa, dagli inizi come attrice bambina, ai molti amori e matrimonio e alla propria immagine pubblica e privata. Nel film abbiamo modo di riascoltare la voce di velluto della diva dagli occhi viola, come era chiamata, grazie ad un'intervista concessa da lei nel 1964 al giornalista Richard Meryman. Ben 40 ore di registrazioni fino ad oggi rimaste inedite. Elizabeth Taylor: The Lost Tapes è stato presentato in anteprima al festival di Cannes e al Tribeca e questo è il trailer.

Elizabeth Taylor narrata da se stessa

Elizabeth Taylor, come risulta anche da quello che racconta in un documentario - incentrato sul periodo di maggior successo della sua carriera (nel 1961 le arrivò il primo Oscar per Venere in Visone) - , è stata una donna molto moderna, in anticipo sui tempi, imprenditrice di se stessa, libera e impegnata per le giuste cause (come la lotta all'Aids), senza pregiudizi e di grande intelligenza. Ascoltarla parlare di sé, dello scollamento che, come Marilyn, provava tra la sua vita e la sua immagine pubblica, è toccante e illuminante per chiunque ami quel periodo del cinema americano. La regia di Elizabeth Taylor: The Lost Tapes è di Nanette Burnstein e la produzione di J.J. Abrams. Questa la sinossi ufficiale:

The Lost Tapes permette alla voce di Elizabeth Taylor di narrare la sua storia, invitando il pubblico a riscoprire non solo una mega star della Golden Age di Hollywood, ma una donna complessa che per tutta la vita ha avuto a che fare con lanfama, l'identità personale e lo sguardo del pubblico su un palcoscenico mondiale fin dalla prima infanzia. Attraverso interviste riscoperte con Taylor e un accesso senza precedenti all'archivio personale della star, il film rivela la complessa vita interiore e la vulnerabilità della leggenda hollywoodiana, mentre sfida il pubblico al tempo stesso a ri contestualizzare i suoi risultati e la sua eredità.