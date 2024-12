Elizabeth Taylor: l’ultima diva, arriva su Sky e in streaming su NOW il documentario sulla leggendaria attrice

News Cinema

Una delle massime icone hollywoodiane raccontata attraverso la sua stessa voce e le immagini dei suoi film in questo film presentato a Cannes che Sky Documentaries trasmetterà venerdì 27 dicembre alle 21.15.

Talentuosa, bella di una bellezza misteriosa e affascinante, nota per il suo temperamento, i tanti matrimoni, la relazione più che burrascosa con Richard Burton, protagonista di indimenticabili capolavori. Elisabeth Taylor è stata una vera e propria diva, forse l'ultima della stagione più gloriosa del cinema hollywoodiano, icona di un'arte e di un'industria.

La sua carriera inizia giovanissima, quando a poco più di dieci anni è la protagonista di Torna a casa, Lassie!; ma Liz Taylor non è stata solo un'attrice bambina, e una volta maturata, eccola pronta per il grande cinema, per i ruoli che contano: la svolta arriva nel 1951, quando è nel cast di Un posto al sole di George Stevens, con cui lavorerà qualche anno dopo anche nel Gigante.

E poi, ecco i titoli leggendari: La gatta sul tetto che scotta, Venere in visone, Improvvisamente, l’estate scorsa, e l'ambiziosissimo kolossal Cleopatra, sul cui set conobbe Burton.

È dopo aver girato questi film, quando è all'apice della sua fama, che Liz Taylor si siede assieme al giornalista Richard Meryman - lo stesso che aveva lungamente intervistato Marilyn prima della sua morte, e che voleva scrivere un libro sulla Taylor - per parlare di tutto: del lavoro, dei film, dell'amore, della sua vita. Una lunag serie di colloqui che ha prodotto 40 ore di audio, recentemente rinvenute e a cui la regista Nanette Burstein ha attinto a piene mani per il documentario Elizabeth Taylor: l’ultima diva (che infatti in originale si intitola Elizabeth Taylor: The Lost Tapes), che verrà trasmesso in esclusiva su Sky Documentaries venerdì 27 dicembre alle 21.15, e quindi disponibile anche in streaming e on demand solo su NOW.

Nel film, che è stato presentato all’ultimo Festival di Cannes, è la vera voce di Elizabeth Taylor a raccontare la sua storia, invitando così il pubblico a riscoprire non solo una star dell'età dell'oro di Hollywood ma anche donna complessa che ha vissuto nella fama per tutta la vita, fin dalla sua prima infanzia. La voce dell'attrice è ovviamente accompagnata dalle immagini dei suoi film più celebri, assieme a quelle provenienti dall'archivio personale dell'attrice.

Accanto a quella della stessa Elizabeth Taylor, il documentario presenta le voci di attori come Roddy McDowall, Debbie Reynolds, Richard Burton, George Hamilton, il produttore Sam Marx, gli agenti Marion Rosenberg e John Heyman, assistente di lunga data e co-fiduciario Tim Mendelson e le amiche Liz Smith e Doris Brynner.

Per gli amanti del grande cinema, Elizabeth Taylor: l'ultima diva, è un documentario davvero da non perdere.