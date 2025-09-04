Elisa: video intervista con Barbara Ronchi e il regista Leonardo Di Costanzo dal Festival di Venezia

News Cinema

Una donna rinchiusa in carcere da dieci anni per avere ucciso la sorella. Un dramma che ragiona sulla colpa e sulla possibilità di una redenzione. Elisa è presentato oggi in concorso al Festival di Venezia. Abbiamo incontrato il regista Leonardo Di Costanzo e la protagonista Barbara Ronchi in questa video intervista.

Elisa è un nome di donna di 35 anni, in carcere di dieci per un crimine orrendo, l'assassinio della sorella, di cui ha poi bruciato il cadavere. I motivi non sono mai stati chiari, lei non ha mai parlato. La colpa e una possibile redenzione sono al centro dell'intrigante nuovo film di Leonardo Di Costanzo, Elisa, con protagonista Barbara Ronchi, presentato oggi in concorso al Festival di Venezia, e in contemporanea uscito nelle sale per 01 distribution.

L'incontro con un criminologo con cui inizia un dialogo, partecipando alle sue ricerche su chi ha commesso delitti atroci come il suo, fa avviare un percorso di conoscenza e avvicinamento fra i due, nel corso di sequenze in cui le loro sedute diventano un viaggio nella memoria e nella mente umana. Nel cast di Elisa ci sono anche Roschdy Zem, Diego Ribon e Valeria Golino, la sceneggiatura è stata scritta da Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero e Valia Santella.

Abbiamo incontrato il regista, Leonardo Di Costanzo e la protagonista, Barbara Ronchi, in questa video intervista.