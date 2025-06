Elio, Pixar diffonde una clip con i bloopers del film: è la prima volta in 20 anni

News Cinema

Elio è l'ultima pellicola di casa Pixar e per la prima volta, dopo 20 anni, è stata diffusa una clip con i bloopers più divertenti del film.

In principio furono A Bug's Life e Toy Story 2 i primi lungometraggi Pixar a regalare al mondo i bloopers reels, video del dietro le quinte che contenevano gli errori più divertenti dei film d'animazione. Ma, da 20 anni a questa parte, queste clip sono scomparse totalmente dalle pellicole Pixar e ci è voluto il piccolo Elio Solis, protagonista di Elio, per riportarle in auge.

Pixar, infatti, ha diffuso una piccola clip, pubblicata sulle pagine social ufficiali del film, per mostrare gli errori del dietro le quinte di Elio. Come se si trattasse di un film girato con attori in carne e ossa, dopo il tradizionale "ciak" vengono svelati alcuni dei bloopers che si sarebbero verificati nel corso delle riprese.

In generale, nei bloopers i personaggi animati dimenticavano le loro battute, facevano scherzi e c'erano diversi elementi poi tagliati dal montaggio finale. Queste clip erano molto in voga nei primi film Pixar e particolarmente apprezzate e nacquero da un'idea di John Lasseter, all'epoca a capo di Pixar, che desiderava mostrare un lato diverso delle produzioni animate: "Abbiamo scelto inquadrature e personaggi del film in modo che si avesse la sensazione che fossero realmente girate" aveva rivelato al Las Vegas Sun. L'ultimo film a presentare una clip di bloopers è stato Monsters & Co. e da allora di tempo ne è trascorso eccome!

Nel video dei bloopers di Elio, assistiamo alla caduta di oggetti sul set e all'interruzione del monologo di Lord Grigon, antagonista del film. In questo modo, la clip si conferma un tenero "ritorno alle origini" per l'ultimo arrivo in casa Pixar. Diretto da Domee Shi (Red), Madeline Sharafian (La tana), che si sono unite al progetto insieme ad Alfred Molina. Il film segue la storia del piccolo Elio Solis, grande appassionato del mondo extraterrestre che, un giorno, viene davvero rapito dagli alieni ed erroneamente confuso con un ambasciatore terrestre. Per Elio sarà l'occasione di vivere l'avventura spaziale che ha sempre sognato.