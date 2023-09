El Paraiso alla Villa Il nidiolo: con Coming Soon Service spazio anche alle interviste internazionali

News Cinema

Al Lido di Venezia è presente Coming Soon Service che ha scelto anche quest'anno la Villa Il Nidiolo come quartier generale per offrire spazi allestiti a produttori e distributori presenti al festival con i propri film.

È domenica in Italia, ma non al Lido di Venezia che conta il suo quinto giorno di Festival con altre ore frenetiche di lavoro per molte delle persone presenti in loco. Continua senza sosta l'attività di Coming Soon Service nel quartier generale della Villa il Nidiolo, situata alle spalle del Palazzo del Cinema. Nell'edificio su tre piani con un ampio giardino, produzioni e distribuzioni trovano il contesto ideale, esclusivo e riservato, per promuovere i propri film e far incontrare la stampa con attori e autori delle opere selezionate dalla Biennale.

Coming Soon Service: è il giorno di El Paraiso, ritornano Adagio e The Palace per i giornalisti stranieri

El Paraíso, a dispetto del titolo, è un film italiano prodotto da Ascent Films e Young Films con Rai Cinema. Il film diretto da Enrico Maria Artale racconta la storia di un uomo di 40 anni che vive nei pressi di Roma, precisamente nella zona marittima di Fiumicino e in prossimità del fiume, insieme a sua madre. Quest'ultima, da ragazza, si è ritrovata costretta ad abbandonare il suo paese, la Colombia, con il figlio ancora in grembo. La vita l'ha resa una donna molto forte e ha fatto sì che tra lei e suo figlio si instaurasse un legame che è a volte morboso e altre profondo. Insieme gestiscono un traffico di droga, ma quando nelle loro vite irrompe una giovane colombiana, anche lei coinvolta nel narcotraffico, questo rapporto così forte tra madre e figlio è messo a dura prova. Il film si avvale nela cast della presenza di Edoardo Pesce, Margarita Rosa De Francisco, Maria Del Rosario Barreto Escobar e Gabriel Montesi. I protagonisti con il regista incontrano la stampa alla Villa Il Nidiolo, dividendosi tra mini press conference e interviste tv.

Al contempo, gli stessi autori e attori dei film di ieri, Adagio The Palace , rispettivamente di Stefano Sollima e Roman Polanski, sono di ritorno presso gli spazi di Coming Soon Service. Le interviste rilasciate alla stampa italiana di ieri, oggi si completano con gli incontri insieme ai giornalisti stranieri per garantire ai film la copertura anche a livello internazionale.

The Palace: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Roman Polanski - HD

Oltre all'allestimento e all'organizzazione, sono fondamentali anche i partner prestigiosi che hanno creduto nel progetto, presenti con i loro prodotti e servizi: Peroni con i brand Nastro Azzurro e Nastro Azzurro Capri, Magnum, Grom, Cornetto, Helba Gin, Caffè Colorado, Fun Food Italia, Craft & Co, Recreate, Gipsy Inside e Golin.

Recreate, azienda italiana di beachwear, ha scelto Villa Il Nidiolo per promuovere la sua linea di prodotti. Come sempre, il brand Coming Soon conferma la sua fedeltà e il suo amore per il mondo del cinema e supporta a 360 gradi le distribuzioni cinematografiche e tutti i professionisti del settore.