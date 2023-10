Eight Eyes: il trailer dell'horror che omaggia l'exploitation degli anni '70 in concorso al Fantafestival

News Cinema

In Italia Eight Eyes, un horror vecchio stile girato in 16 mm., che in America ha ottenuto ottime recensioni, verrà presentato in anteprima nel concorso del Fantafestival. Ecco il trailer originale.

In America esistono realtà stoicamente dedicate al cinema horror: una di queste è l'etichetta Vinegar Syndrome, che ha come missione la conservazione e il restauro dei film di genere. Non solo: di recente si è dedicata anche alla produzione e Eight Eyes è il suo primo lungometraggio. Diretto da Austin Jennings, girato in 16 mm., è un omaggio al cinema exploitation degli anni Settanta, ricostruiti in un modo filologico, che gli appassionati riconosceranno. In Italia lo potremo vedere al Fantafestival, dove il film passa in concorso domenica 8 alle ore 18 al Nuovo CInema Aquila, a ingresso gratuito, accompagnato dai produttori Justin A- Martell e Joe Rubin. Noi vi consigliamo di non perderlo e intanto vi mostriamo il trailer originale.

Eight Eyes: trama, cast e riferimenti

Anche se può ricordare per le premesse e l'ambientazione film come Hostel, Eight Eyes ha una componente soprannaturale-psichedelica-allucinatoria che si rifà ad alcuni classici del genere exploitation, evidente fin dai titoli di testa. La storia è semplice e vede al centro la solita coppia di sprovveduti americani in vacanza in luoghi non propriamente raccomandabili o per loro culturalmente comprensibili: "Vicini al punto di rottura del loro matrimonio, Cass (Emily Sweet) e Gav (Brad Thomas) fanno un viaggio nella ex Yugoslavia nel tentativo di aggiustare il loro rapporto. Dopo aver incontrato un misterioso abitante del posto, Saint Peter (Bruno Veljanovski), che si offre insistentemente di fargli da guida, la coppia intraprende un'escursione imprevista. Cass, però, è sempre più disturbata dalla inquietante fissazione che l'uomo ha per loro, e presto i due si trovano intrappolati in una discesa da incubo, in cui forze soprannaturali minacciano la loro vita". L'idea originale sviluppata da Austin Jennings è del produttore Justin Martell. Eight Eyes è girato interamente in 16 mm. in Serbia e Macedonia, le cui location e i cui attori conferiscono una suggestiva aura di realtà alla storia. Se vi piace il cinema horror non per ragazzini, che osa spingersi oltre, non potete perdere Eight Eyes.