Edgar Reitz alla Milanesiana

Il festival ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi propone la proiezione della versione integrale e restaurata di Heimat, e un dialogo imperdibile tra Reisz e un altro grande regista: Aleksandr Sokurov.

Il 22 il 23 giungo prossimi, La Milanesiana - il festival itinerante di letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia, sport e fumetto ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi - omaggia il grande regista tedesco Edgar Reitz.

Presso Anteo Palazzo del Cinema di Milano, tre appuntamenti permetteranno al pubblico di vedere la versione restaurata e director's cut del suo fluviale capolavoro, Heimat - eine deutsche chronik, film di culto che ricostruisce la storia del Novecento tedesco.

Il 22 giugno alle ore 12.30 comincerà la maratona dei primi episodi di Heimat, introdotti dal critico e direttore della rivista FilmTv Giulio Sangiorgio: Nostalgia di terre lontane (1919-1928); Il centro del mondo (1929-1933), Natale come mai fino allora (1935) e Reichshöhenstraße - Via delle Alture del Reich (1938).

La sera dello stesso giorno, dalle ore 21.00, si esplora "Il Sublime" con letture inedite e un dialogo imperdibile: quello tra Edgar Reitz e un altro grande regista, Aleksandr Sokurov (Leone d’oro a Venezia 2011), con il contributo degli esperti critici Aliona Shumakova e Paolo Mereghetti. L'incontro sarà introdotto da Elisabetta Sgarbi, da un prologo di Gian Luigi Beccaria e da un intervento di Claudio Magris, vincitore del Premio Strega nel 1997. In quest'occasione A seguire proiezione di Scappato via e ritornato (1938-1939) e Fronte interno (1943).

Il giorno successivo, 23 giugno, si prosegue dalle ore 12.00 con l’intervento di Giulio Sangiorgio, Edgar Reitz e Cristina Battocletti. Verranno proiettati gli episodi: L’amore dei soldati. 1944 e L’americano. 1945-1947, Il piccolo Hermann. 1955-1956, Gli anni ruggenti. 1967-1969 e La festa dei vivi e dei morti. 1982.

L'ingresso alle proiezioni e agli incontri è gratuito, e su prenotazione tramite il sito www.eventbrite.it