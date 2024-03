Eddington, Pedro Pascal, Emma Stone e Joaquin Phoenix nel cast del western diretto da Ari Aster per A24

News Cinema

Il cast del nuovo western di Ari Aster, Eddington, si arricchisce di nuove star: la vincitrice del Premio Oscar Emma Stone, Pedro Pascal e Joaquin Phoenix.

La produzione di Eddington, il nuovo film diretto da Ari Aster, è ufficialmente iniziata l'11 marzo 2024, ad Albuquerque, come reso noto da Production Weekly. Nel cast del western moderno del regista di Beau ha paura non solo Austin Butler, ma anche la vincitrice del Premio Oscar come Miglior attrice protagonista Emma Stone, il Mandaloriano Pedro Pascal e Joaquin Phoenix. Dietro la produzione del film c'è la A24, che spera di replicare il successo di Everything, Everywhere All At Once.

Dopo Hereditary, Midsommar e il controverso Beau ha paura, Ari Aster rivolge la sua attenzione al genere western e, come ha confermato il regista, la pellicola sarà una storia corale ambientata durante la pandemia. La trama del film ruoterà intorno a una piccola città del New Mexico, Eddington, appunto - luogo in cui Aster e Phoenix sono stati avvistati la scorsa estate in cerca di una location -.

In questo posto, all'apparenza così pittoresco, si trova a sostare una coppia, Lindsay e Marc, che viaggia per raggiungere Los Angeles. Rimasti senza benzina, proprio alle porte della città, i due verranno accolti con calore dallo sceriffo e dalla comunità. Ma quando la notte calerà su Eddington, strisceranno fuori incubi e orrori inaspettati. Il regista ha rivelato, anni fa, che la sceneggiatura di Eddington era in cantiere da diversi anni e che, solo dopo 5 anni di lavorazione, si è finalmente deciso a dare forma alla sua idea.

Il cast della pellicola - che non ha ancora una data d'uscita - vanta Emma Stone, che ha vinto il suo secondo Oscar per il ruolo di Bella Baxter in Povere Creature, Pedro Pascal, reduce dal successo delle serie tv The Mandalorian e The Last of Us e che vedremo nel reboot de I Fantastici 4, in arrivo a luglio 2025 nelle sale di tutto il mondo.

Il film riunirà anche Ari Aster con Joaquin Phoenix, che è stato protagonista della precedente pellicola del regista, Beau ha paura. A completare la squadra di stelle di Hollywood che daranno vita al progetto ancheLuke Grimes, Clifton Collins Jr e Austin Butler, candidato all'Oscar nella stagione passata per il suo Elvis e che sta macinando consensi di pubblico e critica per la parte di Feyd-Rautha Harkonnen nel kolossal Dune - Parte 2.