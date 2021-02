E se il mondo in cui viviamo fosse una simulazione? il trailer di A Glitch in the Matrix

News Cinema

Aveva ragione Philip K. Dick? Dovremmo ascoltare Elon Musk? Per saperne di più c'è questo documentario presentato pochi giorni fa al Sundance Film Festival, di cui si sta parlando tantissimo.

E se stessimo vivendo in una simulazione, e il mondo che conosciamo e che ci circonda non fosse reale?

Sono sempre di più (relativamente parlando) coloro che sostengono la cosiddetta teoria della simulazione, ovvero convinti che quella che pensiamo essere la realtà sia una simulazione artificiale.

Su questo assunto si sono basati innumerevoli opere di fantascienza, letterarie e cinematografiche (da Philip K. Dick a Matrix), ma questa teoria ha anche implicazioni filosofiche (con radici molto antiche che riguardano le filosofie e le religioni orientali) e scientifiche.

Di recente, aveva fatto scalpore una dichiazione al riguardo del controverso Elon Musk, il milardario americano della Tesla e dei viaggi nello spazio "da privati".

Tutto questo (Dick, Matrix, Elon Musk), e molto altro (compreso Platone), è al centro di A Glitch in the Matrix, documentario presentato al Sundance Film Festival e da pochi giorni disponibile in sala e in VOD negli Stati Uniti.

Il film è diretto da Rodney Asher, quello che aveva diretto il Room 237 che s'incentrava invece sui tanti presunti significati nascosti disseminati da Stanley Kubrick in Shining.

Asher ha montato assieme interviste a dieci esperti e teorici di internet dissimulati da avatar digitali, immagini in CGI, frammenti di repertorio di Philip K. Dick e immagini di film famosi e meno famosi, e di videogame, per realizzare un'opera che promette di scuotere le certezze dello spettatore. O almeno così dice chi l'ha visto.

La curiosità è tanta. E il trailer di A Glitch in the Matrix la alimenta ancora di più.