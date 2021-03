È morto George Segal, l'attore con "un tocco di classe"

News Cinema

Dopo una lunghissima carriera è morto all'età di 87 anni a Santa Rosa in California, in seguito a complicazioni insorte dopo l'impianto di un bypass coronarico, il celebre attore George Segal, candidato all'Oscar e vincitore di 2 Golden Globe, che ha attraversato oltre 60 anni di spettacolo americano, dagli anni Sessanta fino alla recentissima serie tv The Goldbergs, in cui aveva il ruolo di Albert 'Pops' Solomon.

Anche se i premi e soprattutto la fama li ha ottenuti soprattutto negli anni Settanta grazie a commedie sofisticate, Segal era un attore completo, apparso con successo in molti ruoli drammatici. Nel 1967 era stato candidato all'Oscar per il suo ruolo del giovane professore pusillanime in Chi ha paura di Virginia Woolf?, di Mike Nichols. Aveva vinto il Golden Globe alla sua prima candidatura (in tutto ne ha avute cinque) nel 1965 per Squadra d'emergenza e nel 1974 per una delle sue commedie più celebri, Un tocco di classe, con Glenda Jackson e Paul Sorvino.

Tra i suoi molti titoli celebri dei Sessanta e dei Settanta citiamo almeno La nave dei folli, Il massacro del giorno di San Valentino, Il ponte di Remagen, Senza un filo di classe, Il gufo e la gattina con Barbra Streisand, California Poker di Robert Altman, L'uomo terminale, Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi d'Europa. Tantissime anche le sue serie tv, tra cui Alta marea, The Naked Truth, Just Shoot Me, Entourage. Aveva prestato la voce anche al personaggio di Johnny Quest nella serie animata ed era un provetto suonatore di banjo.