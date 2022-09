È morto Bruno Arena dei Fichi d'India

News Cinema

Bruno Arena, metà dei Fichi d'India con Max Cavallari, è deceduto all'età di 65 anni: dal 2013 soffriva delle conseguenze di un'emorragia cerebrale. Loro il tormentone "Amici Ahrarara".

Bruno Arena non ce l'ha fatta: uno dei due "Fichi d'India" insieme a Max Cavallari, celebri per il tormentone "Amici Ahrarara" tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, è morto a 65 anni dopo aver combattuto dal 2013 le conseguenze debilitanti di un'emorragia cerebrale, che aveva portato anche all'interruzione della loro attività.

Il duo si era formato nel 1988, dopo che Arena, milanese classe 1957, era stato già coinvolto nel 1984 in un grave incidente stradale e trovò la forza di risollevarsi, sempre legato al mestiere che aveva scelto sin da bambino: l'intrattenitore. Il successo e la popolarità per lui e Max Cavallari arrivano quando Zelig li schiera nel 1998. Di lì a poco sono protagonisti anche di un film, Amici Ahrarara (2001) di Franco Amurri, per poi confluire nel cast quasi fisso di cinepanettoni come Merry Christmas, Natale sul Nilo, Natale in India, Le barzellette, Matrimonio alle Bahamas e La fidanzata di papà. Nel 2002 Roberto Benigni vuole entrambi come Gatto & Volpe nel suo Pinocchio.

Proprio ad agosto Max Cavallari aveva postato su Facebook una foto con l'amico.