È morta Susan Buckner, l'indimenticabile Patty Simcox di Grease

Susan Buckner alias l'allegra cheerleader Patty Simcox di Grease ci ha lasciato il 2 maggio. Si era divisa fra cinema e tv, diventando poi insegnante di recitazione e danza.

Se n'è andata, all'età di 72 anni, Susan Buckner, che i più ricorderanno come la Patty Simcox di Grease alias una delle cheerleader della scuola Rydell High. A darne notizia è stato il suo addetto stampa, che ha spiegato che l'attrice è morta giovedì 2 maggio a Miami circondata dai suoi cari, lasciando due figli, quattro nipoti e il suo inseparabile compagno Al, oltre che una sorella molto amata.

La carriera di Susan Buckner

Nata il 28 gennaio del 1952 a Seattle, Susan Buckner fu incoronata reginetta del liceo e nel 1971 ottenne il titolo di Miss Washington, presentandosi l'anno seguente al concorso di bellezza Miss America come rappresentante dello stato che prende il nome dalla città della Casa Bianca. Il suo debutto nel mondo delle arti e dello spettacolo avvenne attraverso la musica e la danza. Prima entrò a far parte delle Gold Diggers, gruppo femminile di canto e ballo creato per The Dean Martin Show, poi si unì alle Fantasy e infine creò il duo musicale Buckner and Pratt, apparendo nello stesso tempo come ballerina in una serie di show televisivi. Dopo Grease recitò in una serie di telefilm, ad esempio Love Boat, The Brady Bunch Hour e Ore 17: Quando suona la sirena, mentre al cinema lavorò per Wes Craven nel film Benedizione mortale e apparve in Scuola di polizia 6. Lasciati il piccolo e il grande schermo, Buckner cominciò a insegnare recitazione e a dirigere diverse rappresentazioni teatrali scolastiche, e fu anche maestra di danza.

Susan Buckner e la sua Patty Simcox in Grease

A 25 anni Susan Buckner fu dunque presa per interpretare Patty Simcox nell’intramontabile Grease, film con John Travolta e Olivia Newton John tratto dall'omonimo musical di Jim Jacobs e Warren Casey. La sua Patty Simcox, sempre sorridente, accoglieva con gentilezza Sandy nella nuova scuola e veniva guardata con sospetto e superiorità dalle Pink Lady. La ricordiamo flirtare con Danny Zuko e ballare nel numero di Summer Nights. Un po’ stupidina con quel suo sorriso perennemente stampato sulla faccia, Patty dava il meglio di sé al ballo della scuola, dove, in abito da sera, faceva la rovesciata. Resta indimenticabile anche il suo rido da cheerleader:

Sempre di più

Rydell regna

solo per te

vincere

i nemici

tutti annienterò

per la gloria di

Rydell

sempre più

Con la sua coda di cavallo e gli occhiali da vista a gatto, Patty Simcox somigliava a Susan Buckner. Stando a chi la conosceva, l'attrice era gentile, altruista e sempre positiva proprio come il suo personaggio.