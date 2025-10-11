TGCom24
News Cinema

È morta Diane Keaton, icona della commedia con stile

Mauro Donzelli

Icona del cinema americano, regina della commedia con classe e stile, Diane Keaton ha legato momenti cruciali della sua carriera alla collaborazione con Woody Allen. Ci ha lasciato a 79 anni. Lo ha comunicato la famiglia.

È morta Diane Keaton, icona della commedia con stile

Una notizia improvvisa ha sconvolto l'industria hollywoodiana e tutti gli amanti del cinema. È morta a 79 anni nella sua casa in California Diane Keaton, per cause ancora non chiare. Lo ha confermato a People un portavoce della famiglia. Difficile sintetizzare in pochi titoli una lunga carriera all'insegna di uno stile personale, tanta ironia e intelligenza, oltre a un'eleganza gustosamente eccentrica che l'ha sempre caratterizzata.

Impossibile non citare la sua collaborazione con Wooody Allen, ben sette film, che ha regalato meraviglie come Io e Annie, per cui vinse l'Oscar nel 1978, Provaci ancora Sam, Il dormiglione, Manhattan, Misterioso omicidio a Manhattan. In carriera ha ottenuto altre tre candidature alla statuetta più prestigiosa, per Reds, diretto da Warren Beatty, La stanza di Marvin e Tutto può succedere. Fra gli altri titoli che ha interpretato, successi diventati classici del cinema e della cultura popolare americana, Il padre della sposa e Il club delle prime mogli.

Una carriera iniziata a teatro, per poi passare presto al cinema, con un primo ruolo di un certo peso nella saga del Padrino, e dopo molte commedie il tentativo, riuscito, di affermarsi anche come interprete drammatica, evitando di venire etichettata e non riconosciuta per il suo talento poliedrico. Ha anche diretto cinque film come regista, e recentemente si era con piacere cimentata nel ruolo di una memorabile suora nella serie televisiva The Young Pope di Paolo Sorrentino.

