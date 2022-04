Dwayne Johnson sulle prime scene di Black Adam e la ripartenza del cinema

News Cinema

Ospite del CinemaCon, Dwyane Johnson ha raccontato qualcosa del progetto di Black Adam, mostrando ai presenti una clip che vi descriviamo. The Rock ha fatto anche il tifo per l'esperienza cinematografica, in ripartenza.

Dwayne Johnson è stato ospite al CinemaCon, accompagnando di persona un trailer inedito di Black Adam, che come sappiamo sarà nei cinema a ottobre. Non è stato ancora diffuso ufficialmente, ma possiamo offrirvene un breve riassunto. The Rock era sul palco anche per ricordare l'uscita del film di animazione DC League of Super-Pets (nelle sale italiane dal 1° settembre), dove doppia in originale Krypto, il cane di Superman. Leggi anche Black Adam, Dwayne Johnson: "Non bisogna far incazzare i fan"

Black Adam, il trailer presentato al CinemaCon da Dwayne Johnson

Secondo il resoconto di Deadline, il trailer di Black Adam con Dwayne Johnson si apre su un'astronave che vola su un paesaggio montano ricoperto di neve. Il Dr. Fate, interpretato da Pierce Brosnan, chiede proprio a Black Adam quali poteri gli siano stati dati. L'antieroe risponde che è "nato schiavo ma rinato come dio". Dopo questa frase si ammira Black Adam mentre abbatte elicotteri e prende al volo un razzo. Hawkman, portato sullo schermo da Alid Hodge, si rivolge al protagonista: "Ci sono eroi e cattivi. Gli eroi non uccidono le persone". La risposta laconica di Black Adam possiamo solo immaginarla in bocca a The Rock: "Io sì."

Trailer a parte, sul palco Dwyane Johnson ha fomentato il pubblico, chiedendo un urlo possente all'altezza di un luogo come il Colosseum di Las Vegas, poi è tornato sul film, spiegando di aver modellato la sua interpretazione sul tono dell'ispettore Callaghan (su suggerimento del regista Jaume Collet-Serra), sottolineando che sente una rinascita dell'esperienza in sala e aggiungendo:

Questo film è un mio sogno nel cassetto. Come ho detto prima, Black Adam è una di quelle cose che mi fa alzare la mattina. Siamo orientati verso la creazione di qualcosa di diverso. La gerarchia del potere nell'universo DC sta per cambiare. Faremo il nostro lavoro col marketing, per preparare il mondo.