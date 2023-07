Dwayne Johnson cameriere a sorpresa per una sua fan 11enne malata di cancro

News Cinema

The Rock ha invitato a pranzo in un hotel di Los Angeles la famiglia Perrone per fare una sorpresa alla piccola Luna che sta lottando contro il cancro.

C'è un Dwayne Johnson re dell'entertainment che un tempo dominava i ring come wrestler e oggi vanta una forte presenza scenica sui set dei film. Poi c'è un Dwayne Johnson re Mida imprenditore che avvia partnership fruttuose con brand di abbigliamento sportivo, acquisisce la lega di football americano XFL e fonda imperi di bevande alcoliche e energetiche. In attesa di quello che un giorno, forse, si candiderà al Presidenza degli Stati Uniti, c'è anche il Dwayne Johnson che usa la sua fama per fare del bene. Ed è questo il Dwayne Johnson che ci piace di più.

Il carisma certo non gli manca e nemmeno la motivazione per raggiungere gli obiettivi che si pone. Dall'alto dei suoi 387 milioni di follower su Instagram, e del suo status di celebrity, riesce ad avere una comunicazione diretta senza risultare arrogante, ma ponendosi sempre allo stesso livello dei suoi fan. Avendo trascorso un'adolescenza problematica e in povertà, Johnson sa bene quali valori dare alla famiglia, al lavoro e al rapporto con le persone. Ha sudato molto per essere dove si trova ora ed è consapevole della riconoscenza che deve a se stesso e a coloro che ha incontrato nel tragitto.

La gratitudine per ciò che oggi possiede e la fortuna che sa di avere avuto, gli permettono di restituire a chi è in difficoltà un po' di gioia, come quella volta che ha regalato il suo pick-up a una persona di una community di cittadini che aveva dimostrato molta generosità nei contronti degli altri. Stavolta The Rock ha voluto incontrare di persona una fan speciale.

Dwayne Johnson e l'incontro con la bambina Luna Perrone

Luna Perrone è il nome di una bambina americana di 11 anni a cui è stato diagnosticato nel 2021 il cancro alle ossa. Dopo un anno di trattamento con la chemioterapia, la bambina ha avuto una ricaduta. Insieme ai suoi genitori, Luna ha iniziato a documentare sui social il percorso della sua malattia per offrire supporto ai bambini che si trovano nelle sue stesse condizioni di salute. Nella lista dei desideri che ha condiviso con tutti, c'era anche quello di incontrare dal vivo The Rock. Dopo due anni, finalmente Dwayne Johnson è riuscito a organizzare l'incontro facendo arrivare a Los Angeles Luna, i suoi fratelli, mamma e papà.

Questo è ciò che Dwayne Johnson ha scritto sul post del video che potete vedere in basso.

Un giorno speciale, finalmente arriva l'incontro con la coraggiosa ragazzina Luna Perrone. Luna è un'incredibile ragazza di grande ispirazione che sta lottando contro il cancro da qualche anno. Lei è la mia fan più grande e ha sempre voluto incontrarmi. Insieme al mio team, ho organizzato una bella sorpresa per Luna in uno dei miei posti preferiti all'Hotel Bel Air.

Luna pensa di avere un pranzo "organizzato da The Rock" perché sfortunatamente "The Rock è fuori città". Ho fatto molti lavori nella mia vita, ma essere il cameriere di Luna potrebbe proprio essere il più figo. Lei era in stato di shock e ammirazione. Che momento fantastico, sono onorato di aver finalmente incontrato Luna!

Si dice che è meglio non incontrare i propri eroi, perché si può rimanere delusi. Bè, io ho incontrato la mia eroina ed è stata fantastica! Sii forte Luna, facciamo tutti il tifo per te!

Love, DJ

Cose come questa saranno sempre sempre sempre la parte migliore dell'essere famosi.