Duse, la fragilità in un’epoca rivendicata dai forti: incontro con Pietro Marcello e Valeria Bruni Tedeschi

Gli ultimi anni di vita di un'attrice diventata un'icona del teatro e della passione per l'arte. Duse è il film diretto da Pietro Marcello con Valeria Bruni Tedeschi presentato al Festival di Venezia in concorso. I due hanno incontrato la stampa.

Il cinema italiano in primo piano oggi a Venezia, con la presentazione in concorso del film Duse di Pietro Marcello, con Valeria Bruni Tedeschi nei panni dell’iconica attrice. Si è parlato molto di fragilità, della necessitò dell’empatia e di una disobbedienza civile attiva, nel corso della conferenza stampa ufficiale del film, scritto da Letizia Russo, Guido Silei e Pietro Marcello e in sala dal 18 settembre per PiperFilm.

La storia si concentra sul momento in cui Eleonora Duse, una leggendaria carriera alle spalle che sembra ormai conclusa, nei tempi feroci tra la Grande Guerra e l’ascesa del fascismo, sente un richiamo più forte di ogni rassegnazione e torna lì dove la sua vita è iniziata: sul palcoscenico. Nel film, accanto alla protagonista Valeria Bruni Tedeschi nel ruolo di Eleonora Duse, Fanni Wrochna, Noémie Merlant, Fausto Russo Alesi, Edoardo Sorgente, Vincenzo Nemolato, Gaja Masciale, Vincenza Modica, Mimmo Borrelli, Savino Paparella, Vincenzo Pirrotta, Federico Pacifici, Marcello Mazzarella e con la partecipazione di Noémie Lvovsky

“Mi ha affascinato perché era in rivolta, come i personaggi in tutti i miei film. Fin dal soggetto ho pensato a Valeria Bruni Tedeschi, non c’è sto casting, ma è stata subito lei. Non volevo fare un biopic, non mi interessava, ma rappresentare lo spirito della Duse. Del resto, con quale arbitrio avrei potuto raccontarne la vita? Ha lasciato tante foto, un film e una registrazione audio di Edison purtroppo andata perduta. Lo abbiamo realizzato in stato di grazia. Ho scelto di raccontare gli ultimi anni, quelli della dissoluzione, in un personaggio ottocentesco che si affaccia nel novecento, un tempo come quello di oggi, segnato dall’ignavia, in cui tutto è permesso e niente è vero. Il fascismo si è appropriato di questa figura, come del milite ignoto, un simbolo di pace. Il potere è stato sempre attratto dagli artisti, che sono prima di tutto fragili e umani, sono state raccontate tante storie, a noi interessava raccontare spirito, attraverso la bellezza l’arte cura l’anima. Valeria è anche una regista, la qual cosa è stata fondamentale per condividere con lei l’amore per l’imprevisto, ci ha permesso di realizzarlo in estrema libertà, mandavamo al manicomio tutti, chiudevamo le scene e ci riuscivamo sempre a ritagliare venti minuti per andare per conto nostro.

Così ricorsa il suo amore fin da giovane per Duse, Valeria Bruni Tedeschi, “Quando ero giovane avevo una coach del metodo Strasberg che ci parlava moltissimo della Duse. All’actors studio avevano una sua enorme foto, Lee Strasberg la adorava, gli dava impressione, senza saperlo, di aver capito il metodo. In tre parti del mondo qualcosa del mestiere dell’attore era cambiato e lei aveva scoperto la verità che cercava. Quando Pietro mi ha proposto il film mi sono riconnessa immediatamente con la mia insegnante, a cui ho dedicato il mio lavoro. Lavoro spesso con i morti e sono stata felice di affrontare anche la Duse, una persona che avrei incontrato in treno diventandoci amica, spero che mi voglia ora anche un po’ bene. Per questo film mi sono molto ispirata alle lettere scritte a sua figlia ispirata. Non era dalla parte di Mussolini, si è sbagliata per ingenuità, per presunzione, pensando di poter ottenere da lui un teatro, di poter andare contro l’arroganza e la brutalità del fascismo e di vincere, invece no. Tutti possiamo sbagliare, fa parte dell’essere umano, non abbiamo raccontato personaggi perfetti, che non sono interessanti. Sento in comune con Duse la passione per il lavoro di attrice, di regista, per lo scrivere. Poi non si sentiva una star, pensava che per migliorarsi artisticamente bisognasse farlo anche umanamente, attenta alle fragilità degli altri, una cosa che mi commuove. Con lei ho lavorato in riunioni segrete, non posso raccontare di più, ma ci sono persone che mi aiutano, morte o vive, che convoco nella mia stanza, poi vado sul set e mi sento forte. Duse è conosciuta perché piangeva molto, un sentimento naturale, c’era nella sua fragilità qualcosa che mi sembrava importante raccontare oggi, in cui sembra che siano i forti a dover vincere. L’arte, pur raccontando di violenza, perversione o crudeltà dell’esistenza, porta pace e sollievo, è catartica, aiuta a provare maggiore empatia per il proprio vicino, cosa di cui abbiamo tanto bisogno. Se non la proviamo per chi abbiamo accanto non possiamo pensare che le guerre finiscano. L’arte è un forte elemento di pace”.