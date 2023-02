Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, una scena in italiano ci spiega come NON risvegliare i morti!

News Cinema

Mentre aspettiamo l'uscita di Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, al cinema dal 30 marzo, la prima clip in italiano vede i nostri eroi alle prese con la resurrezione di un cadavere. Riusciranno a rispettare le rigide regole del rituale?

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri ci aspetta al cinema il 30 marzo e, come ormai sappiamo, non si tratta di un lungometraggio che si prende molto sul serio, anzi: come si evince da questa prima clip ufficiale in italiano, nemmeno l'evocazione dei morti va proprio dritta alla combriccola di eroi improbabili capitanati da Chris Pine. Eppure basterebbe soltanto rispettare una singola regola... è così difficile? Forse sì...



Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri: Prima Clip Ufficiale in Italiano del Film - HD

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, una commedia fantasy per giocare