Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri: i registi a Lucca Comics and Games con contenuti speciali del film

News Cinema

Si profila un'edizione piena di grossi nomi per Lucca Comics & Games, nell'anno del ritorno ai grandi numeri: tra gli ospiti sono stati appena annunciati i registi e il produttore di Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, Jonathan Goldstein e John Francis Daley con Jeremy Latcham.

Si profila per la prossima edizione di Lucca Comics & Games (dal 28 ottobre all'1 novembre) un'edizione di altissimo livello. Agli ospiti già annunciati (e che, ricordiamo, comprendono anche Tim Burton con l'anteprima europea di Mercoledì) si sono appena aggiunti i registi Jonathan Goldstein e John Francis Daley (sceneggiatori tra l'altro di Spider-Man Homecoming) e il produttore Jeremy Latcham, che il 29 ottobre condivideranno alcuni contenuti del nuovo e attesissimo film Dungeons & Dragons – L’Onore dei ladri, durante un panel dedicato al film presso il Cinema Astra.

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri: i registi presentano contenuti in anteprima a Lucca Comics & Games

I partecipanti avranno la possibilità di porre domande ai registi e al produttore, per scoprire tutti i segreti dietro alla realizzazione di un film davvero straordinario e divertente. Inoltre, il pubblico di Lucca avrà la possibilità di vivere l’esperienza della Taverna di Dungeons & Dragons: L’Onore dei Ladri. I visitatori della Taverna sorseggeranno un Dragon's Brew e otterranno gadget esclusivi con la possibilità di scattare foto all’interno della Taverna stessa.

Dungeons & Dragons: L’Onore dei Ladri è interpretato da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head e Hugh Grant ed è prodotto da Paramount Pictures in associazione con eOne e sarà distribuito in Italia da Eagle Pictures il 2 marzo 2023. Questa la trama: Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate. Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri porta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un'avventura divertente e ricca di azione.

Appuntamento dunque, a Lucca, per tutti gli appassionati del gioco e del film.