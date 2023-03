Dungeons & Dragons: L'onore dei Ladri, ecco un terzo trailer ufficiale del film

News Cinema

Ancora nuove immagini del film che debutterà il 30 marzo nelle sale italiane con Eagle Pictures e che porta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un'avventura divertente e ricca di azione.

Dopo il primo e il secondo, ecco un terzo trailer ufficiale di Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, il film nei cinema italiani dal prossimo 30 marzo che porta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo (che nel 2024 compirà 50 anni) in un'avventura divertente e ricca di azione.

Scritto e diretto da John Francis Daley & Jonathan M. Goldstein, autori di film come Game Night e Come ti rovino le vacanze, il film vede protagonisti Chris Pine (il bardo Edgin), Michelle Rodriguez (Holga la Barbara), Regé-Jean Page (Xenk il Paladino), Justice Smith (Simon lo Stregone), Sophia Lillis (Doric la Druida). Hugh Grant partecipa nei panni di Forge Fitzwilliam il Ladro.

Ecco il terzo trailer ufficiale di Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri:



Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri: Il Terzo Trailer Ufficiale del Film - HD

Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate.