Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, ecco il trailer italiano... scanzonato!

In occasione della sua presentazione al Comic-Con di San Diego, è stato reso disponibile lo scanzonato trailer ufficiale italiano di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, prossimamente al cinema!

E alla partenza del Comic-Con a San Diego è scattata la promozione di Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, il secondo tentativo di portare al cinema il popolare gdr, un fenomeno di costume che ha attraversato generazioni: abbiamo il trailer ufficiale in italiano che vi permetterà di assaggiare l'atmosfera del film con Chris Pine, Michelle Rodriguez, Sophia Lillis, Regé-Jean Page, Justice Smith e Hugh Grant. Più in basso trovate anche il poster ufficiale del lungometraggio.





Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, gli autori e la data d'uscita

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri sarà nelle sale americane nel marzo 2023, ma il trailer consente già di farsi un'idea del tono scelto dai registi e sceneggiatori John Francis Daley & Jonathan Goldstein: i due hanno firmato commedie come Game Night - Indovina chi muore stasera, quindi già la loro firma porta la chiave narrativa in direzione umoristica (il soggetto è a cura invece di Chris McKay & Michael Gilio). Diremmo quasi che nel trailer si respira un'atmosfera alla Guardiani della Galassia, e d'altronde è impossibile per i blockbuster attuali che aspirino a creare "universe" non guardare ai Marvel Studios nella strategia generale. La storia è incentrata su un gruppo di ladri che deve rimediare a un errore: aver aiutato una forza malvagia a mettere le mani su una reliquia che mette a repentaglio il mondo intero.

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, prodotto dalla Paramount Pictures, è chiamato a rimediare al micidiale Dungeons & Dragons - Che il gioco abbia inizio del 2000 (arrivato da noi nel 2022), contenente una performance sopra le righe di Jeremy Irons tuttora oggetto di ironie dure a morire.