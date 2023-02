Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri: ecco lo spot del Super Bowl!

News Cinema

Stavolta arriva in rete un altro atteso spot del Super Bowl, quello realizzato per Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, che uscirà al cinema il 30 marzo.

Domenica 12 febbraio si svolgerà in America il cosiddetto Big Game, ovvero il Super Bowl di football, che vedrà di fronte i Philadelphia Eagles contro i Kansas City Chiefs. Come tradizione, per la partita vengono realizzati numerosi spot pubblicitari, per famosi marchi, spesso con attori altrettanto celebri, e ovviamente per i film più attesi, visto che a livello di pubblico il Super Bowl è un po' come da noi il Festival di Sanremo e tutti sono disposti a pagare a peso d'oro pur di fare arrivare i loro prodotti al più ampio numero di persone possibili. Stavolta, a differenza degli altri anni, gli spot stanno arrivando prima sul web e dunque ecco quello realizzato per l'atteso fantasy Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, che arriverà al cinema il 30 marzo.

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri: ci siamo quasi

Vi abbiamo già parlato in passato di Dungeons & Dragons - L'onore di ladri, film destinato a riportare sul grande schermo i mondi e le creature del celeberrimo gioco di ruolo fantasy che l'anno prossimo compirà 50 incredibili anni e che viene ancora giocato da milioni di persone in tutto il mondo. Una prima anticipazione l'abbiamo avuta direttamente dai registi allo scorso Lucca Comics & Games, poi sono arrivati vari video e lo spot del Super Bowl che avete appena visto, di soli 30 secondi, che riassume quello che abbiamo visto nel trailer e nel dietro le quinte e che continua a incuriosirci parecchio. L'attesa però ormai è breve, visto che manca ormai meno di un mese all'arrivo del film nelle nostre sale, il 30 marzo.