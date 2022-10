Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri: a Lucca C&G registi e produttore hanno regalato contenuti inediti del film

News Cinema

Una bellissima anteprima a Lucca Comics & Games con la presentazione in un panel di succosi contenuti inediti di Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, presentati dai registi e dal produttore del film in uscita a marzo 2023.

Tra gli appuntamenti più attesi di Lucca Comics & Games 2022 c’era l’attesissimo incontro coi registi John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein e col produttore Jeremy Latcham, che hanno portato in anteprima contenuti inediti di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, che riporta sul grande schermo il celeberrimo gioco fantasy di ruolo nel suo cinquantenario, in un film interpretato da un cast d’eccezione composto da Chris Pine, René-Jean Page, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Sophia Lillis e Hugh Grant. Da noi il film uscirà al cinema distribuito da Eagle il prossimo 2 marzo e dunque l’attesa era altissima tra i fan che hanno affollato il cinema Astra con un entusiasmo da stadio, tanto che Daley ad un certo punto ha chiesto se fosse possibile portarsi dietro quel pubblico ogni volta che avrebbero presentato il film. Da quel che abbiamo visto, e che la conoscenza del genere e del gioco dei due sceneggiatori e registi che hanno scritto insieme perle come Spider-Man: Homecoming e scritto e diretto il divertentissimo Game Night, le aspettative saranno più che soddisfatte.

Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri: Cosa abbiamo visto a Lucca

Dopo il lancio del trailer, che tutti conosciamo e che potete trovare anche in calce a quest’articolo, il trio, stimolato dalle belle domande di Cristina Scabbia dei Lacuna Coil, prima di rispondere alle domande del pubblico ha introdotto altri tre contenuti speciali: in una delle due scene inedite, vediamo i nostri scalcinati antieroi rinchiusi in un’arena che si trasforma rapidamente in un labirinto e in uno dei tanti dungeons dell’ambientazione, costrettti a combattere per le loro vite contro un gruppo di mostruose creature. In questo caso ci sentiamo di rassicurare su chi teme l'eccesso da effetto digitale: i mostri, tantissimi, vari e spettacolari, che non comprendono solo i draghi, non sono stati realizzati interamente con quella tecnologia ma con un mix di effetti protesici e animatronics, che li rendono decisamente più “realistici”. Il ritmo è vertiginoso e l’alchimia tra i protagonisti, guidati da un Chris Pine modello guascone, è già molto evidente anche in queste scene.

La sequenza più divertente che abbiamo visto in anteprima, prima di un breve dietro le quinte con interviste a cast e troupe, che mostra anche le bellissime location nell’Irlanda del Nord e dell'Islanda dove il film è stato in gran parte girato, per la bellezza quasi ultraterrena delle location, è quella in cui i nostri, in cerca di una preziosa reliquia, si dedicano alla pratica di resuscitare le vittime di una battaglia con un incantesimo che consente ai morti di rispondere a cinque domande prima di risprofondare nel sonno eterno, il che dà luogo a una serie di esilaranti situazioni che non vi spoileriamo (cosa che purtroppo non ci siamo potuti evitare). L’impressione è che siamo dalle parti, per il tono umoristico, de L’armata delle tenebre di Sam Raimi. Insomma, tranquilli, non mancheranno avventura e risate nella fedeltà assoluta allo spirito del gioco, visibile anche in piccoli omaggi ai Forgotten Realms, subito notati da una giocatrice tra il pubblico, come la spilla indossata dal personaggio di Chris Pine. E se, come noi, non avete mai giocato a D&D, vi diverterete ugualmente.

John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein e Jeremy Latcham rispondono al pubblico

Riguardo alle sfide che hanno dovuto affrontare per raccontare al meglio per tutti la storia, anzi una delle mille avventure possibili per il cinema di Dungeons & Dragons. John Francis Daley ha detto: “Sapevamo che dovevamo raccontare una storia sia per i fan accaniti del gioco sia per chi non lo conosce o ci si è appena avvicinato, la difficoltà è stata quella di trovare un equilibrio al riguardo e per fare questo la cosa fondamentale è stata quella di fare un film di cui fossimo noi stessi orgogliosi”. Gli ha fatto eco Jonathan M. Goldstein (i due lavorano insieme da oltre 15 anni, tanto che si sono definiti ad un certo punto "due teste con un unico cervello"): “In D&D ci sono milioni di cose diverse per milioni di persone, questa è stata la nostra opportunità di portare in vita cinquant’anni di storia e leggenda di D&D in un modo che non è mai stato fatto prima, con la tecnologia che abbiamo adesso a disposizione per farvi vedere i mostri che esistevano solo nella nostra immaginazione, ed è incredibilmente elettrizzante”.

Commentando la scena della sfida nell’arena, Daley ha detto: “L’arena che avete visto è solo uno dei moltissimi dungeons che ci sono nel film perché ci piaceva moltissimo l’idea di ricreare in questa città tutte le diverse ambientazioni che trovano i giocatori mentre giocano e ci sembrava l’idea migliore per fondere il mondo del gioco e quello che abbiamo creato nel film, senza rompere esplicitamente la quarta parete”. A chi parla di possibile franchise, i registi rispondono che non era questo l’intento principale del film: “Certo nel mondo di D&D ci sono moltissime storie da raccontare, ma il nostro compito era quello di fare un film spettacolare, che facesse venire la voglia di rivisitare questo mondo. Non ci siamo prefissi il compito di mettere le basi per un seguito o costruire un universo, ma di creare personaggi da amare e che vi facessero sperare di vederne ancora. Quindi dovete decidere voi se vi piacerà il mondo che abbiamo creato, perché noi volevamo solo darvi il miglior film possibile e speriamo di esserci riusciti".

Jeremy Latcham, che ha nel suo impressionante curriculum film come i film Marvel The Avengers, Iron Man 2 e Guardiani della Galassia, Spider-Man: Homecoming e 7 sconosciuti a El Royal, ha assoluta fiducia nei suoi registi: “Ho lavorato di recente con loro che hanno scritto il fantastico copione di Spider.Man: Homecoming e sapevo che hanno una voce e una visione unica e condivisa. Osservare la loro collaborazione è magico perché sono così in sintonia e hanno portato alla storia tantissimi elementi diversi e ogni volta riescono a creare qualcosa di nuovo e spettacolare”. E se il buon giorno si vede dal mattino, non resteremo delusi da Dungeons & Dragons – L’onore di ladri, dal 2 marzo 2023 al cinema.