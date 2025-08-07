Dune - Parte Tre è girato in pellicola, a differenza dei due capitoli precedenti

News Cinema

Il cambio alla direzione della fotografia di Dune: Parte Tre ha una conseguenza estetica interessante: Denis Villeneuve ha accettato di girare il film interamente in pellicola, come ha comunicato con orgoglio la Kodak.

Sono attualmente in corso le riprese di Dune: Parte Tre, in arrivo al cinema nel Natale 2026. La Kodak ha appena comunicato una notizia non scontata: il terzo capitolo, adattamento del romanzo "Dune: Messiah" di Frank Herbert, si sta girando essenzialmente in pellicola. I due precedenti film sono stati realizzati in digitale: considerando che alla regia c'è la continuità di Denis Villeneuve, ci si domanda il perché di questa virata estetica. La ragione è nel cambio alla direzione della fotografia, con un artista particolarmente legato alla celluloide. E in questo caso, non si tratta nemmeno di una celluloide qualunque: si parla anche di IMAX. Leggi anche Dune Messiah, iniziate le riprese, tutte in IMAX: è il terzo film della storia ad adottare il formato al 100%

Dune: Parte Tre girato in IMAX e in pellicola, firma la fotografia Linus Sandgren