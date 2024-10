Dune: Parte Due, Hans Zimmer non può concorrere agli Oscar per via di una regola precisa

News Cinema

Nonostante Hans Zimmer abbia vinto l'Oscar per la colonna sonora del primo Dune, non potrà concorrere nella stessa categoria per il suo lavoro in Dune: Parte Due. Le regole dell'Academy parlano chiaro: c'è uno sgarro.

Hans Zimmer nella sua carriera è stato nominato all'Oscar per svariate colonne sonore, ma ha stretto la statuetta solo per l'originale Il re leone e per Dune: purtroppo, non potrà nemmeno essere candidato per le musiche di Dune: Parte Due. Variety ha scoperto l'inghippo, che in realtà dipende da una regola dell'Academy, violata forse per ingenuità o forse deliberatamente, dal momento che il compositore probabilmente non pensava più al suo lavoro sul film in funzione di un bis dell'Oscar. Qual è il problema delle musiche di Dune: Parte Due?



Dune Parte Due supera il tetto di musiche riciclate dal primo capitolo: l'Academy dice no

È abbastanza prevedibile che un sequel riutilizzi una parte dei temi musicali principali del film precedente, e per Dune: Parte Due il lavoro di Hans Zimmer non è un'eccezione, riproponendo composizioni di Dune. Indispensabile per lo stile di Denis Villeneuve e la grande produzione capitanata sullo schermo da Timothée Chalamet e Zendaya, Zimmer però a questo giro deve chiamarsi fuori dai giochi per l'Oscar. Una regola dell'Academy in merito alle musiche di un seguito recita infatti: "Nei casi di sequel e franchise in ogni media, la colonna sonora non deve usare più del 20% dei temi preesistenti e delle musiche prese in prestito dalle colonne sonore precedenti del franchise". Purtroppo la soundtrack di Dune: Parte Due si è spinta oltre quel limite, per cui Zimmer, la Warner Bros e la Legendary dovranno farsene una ragione. Immaginiamo sarà piuttosto semplice per Hans, che comunque potrebbe essere candidato per le musiche del Blitz di Steve McQueen. Soprattutto, Variety ci fa notare che le restrizioni dell'Academy non sono applicate ad altri premi, come Grammy, Critics Choice Awards, Golden Globe e BAFTA.

A parte i due Oscar vinti, nella sua lunga carriera Hans Zimmer è stato nominato anche per Rain Man, Uno sguardo dal cielo, Qualcosa è cambiato, La sottile linea rossa, Il principe d'Egitto, Il gladiatore, Sherlock Holmes, Inception, Interstellar e Dunkirk.