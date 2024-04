Dune - Parte Due è disponibile in digitale, i primi 10 minuti in streaming gratis su YouTube

News Cinema

Dune - Parte Due, uno dei successi della stagione cinematografica, è disponibile in digitale, con i primi dieci minuti resi disponibili su YouTube gratis, com'è prassi della Warner Bros.

Dopo il grande successo riscosso in sala, per Dune - Parte Due è arrivato il momento della disponibilità in digitale: il film di fantascienza tratto dal romanzo Dune di Frank Herbert arriva da oggi in acquisto e noleggio su Apple TV, Prime Video, Youtube, Rakuten TV, Timvision, Microsoft Film & TV, mentre è solo a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity. Per l'occasione, la Warner Bros. Home Entertainment ha com'è prassi caricato su YouTube gratis in streaming i primi dieci minuti del film.





Dune - Parte Due, il completamento della scommessa riuscita