Dune Parte Due è ancora primo al boxoffice italiano del weekend

Dune - Parte 2 tiene la vetta del botteghino italiano nel fine settimana, seguito dal debutto di Un altro ferragosto e dal premio Oscar La zona d'interesse.

Dune - Parte Due di Denis Villeneuve, seconda parte dell'adattamento del romanzo di fantascienza di Frank Herbert, mantiene il primo posto al boxoffice italiano del weekend: raccoglie altri 2.111.200 euro, per un totale nostrano di 6.743.200 (fonte Cinetel). Negli USA ha dovuto cedere il passo a Kung Fu Panda 4 che da noi sbarcherà invece il 21 marzo, ma per il resto il lungometraggio Warner Bros. Discovery è arrivato nel mondo a 367.527.700 di dollari (fonte Boxofficemojo), a fronte di un budget di 190 milioni (fonte Variety). Non è una crescita velocissima, ma dovrebbe comunque superare i 433.922.300 dollari della prima parte Dune, una cifra che - va notato - comprende i 33 milioni della riedizione di quest'anno.

Debutto al secondo posto per Un altro Ferragosto, dove Paolo Virzì riprende i suoi personaggi del Ferie d'agosto del 1996, coinvolgendo anche volti nuovi come Christian De Sica, Vinicio Marchioni ed Emanuela Fanelli. La partenza sui quattro giorni è da 846.900 euro. Il cast storico comprende tra gli altri Silvio Orlando, Laura Morante, Sabrina Ferilli, Paola Tiziana Cruciani, Rocco Papaleo, Gigio Alberti, mentre i personaggi appartenuti agli scomparsi Piero Natoli ed Ennio Fantastichini risultano rispettosamente deceduti anche nella finzione (nessun recasting).

Slitta dalla seconda alla terza posizione La zona d'interesse di Jonathan Glazer, fresco vincitore del premio Oscar come miglior film internazionale: il totale italiano è di 2.810.400 euro (693.400 nel weekend). È il resoconto della straniante esistenza tranquilla-altoborghese della famiglia del comandante Rudolf Höß, responsabile del campo di concentramento di Auschwitz. Nel mondo il film è a quota 24.186.200 dollari.