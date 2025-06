Dune: Messiah, Timothée Chalamet e Zendaya non saranno i protagonisti: L'indiscrezione

News Cinema

Secondo una recente indiscrezione, Dune: Messiah non coinvolgerà Timothée Chalamet e Zendaya da protagonisti, cedendo il posto ad altri personaggi ed interpreti.

Dune: Messiah potrebbe riservare una grande sorpresa al pubblico, stando alle recenti indiscrezioni dell’insider Jeff Sneider, a partire dal cast protagonista che potrebbe non essere quello sperato. Tratto dall’omonima saga letteraria di Frank Herbert e guidato alla regia ancora una volta da Denis Villeneuve, Dune ritornerà sul grande schermo per approfondire cos’è accaduto a Paul Atreides dopo gli eventi di Dune: Parte II. Eppure, stando alle recenti indiscrezioni di Sneider, i protagonisti del prossimo film potrebbero non essere Zendaya e Timothée Chalamet.

Dune: Messiah, i protagonisti non saranno Zendaya e Timothée Chalamet: L’indiscrezione

Secondo quanto riferito dal noto insider Jeff Sneider, Dune: Messiah potrebbe discostarsi da Zendaya e Timothée Chalamet puntando su altri protagonisti. Fonti anonime sostengono che Zendaya avrà un ruolo molto piccolo nel prossimo film e che persino Timothée Chalamet non sarà necessariamente il protagonista, cedendo posto ad altri personaggi come quelli interpretati da Anya Taylor-Joy, Florence Pugh e Jason Momoa. Zendaya, quindi, potrebbe avere un ruolo minimo nel film, cedendo il posto alla sorella minore di Paul, Alia Atreides, interpetrata da Anya Taylor-Joy. Florence Pugh è già apparsa nel secondo film ed interpreta la moglie di Paul, la principessa Irulan, mentre Jason Momoa è apparso nel primo film interpretando il fedele Duncan Idaho, amico e mentore di Paul ucciso mentre difendeva la Casa Atreides. In Dune: Messiah, però, Jason Momoa potrebbe riapparire interpretando la versione clone di Duncan, detta ghola, donata a Paul. Il romanzo di Frank Herbert, del resto, si concentra molto su Alia e ghola, ma al tempo stesso non concede molto spazio ad Irulan e neppure a Chani.