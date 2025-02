Dune Messiah si gira molto presto, la preproduzione è avviatissima

News Cinema

Deadline ci comunica che i lavori su Dune Messiah stanno accelerando sensibilmente, tanto che la tabella di marcia con riprese in estate potrebbe essere confermata in pieno, impegni di Zendaya permettendo. Vediamo le tempistiche sulle quali punta il regista Denis Villeneuve.

Considerando che, stando a indiscrezioni, la Warner Bros. e la Legendary starebbero già pianificando un Dune 4, non stupisce venire a sapere da Deadline che la tabella di marcia per girare il terzo capitolo Dune: Messiah già quest'estate è ormai sostenuta. La major si è mantenuta uno slot di uscita nel dicembre 2026 per un "film evento di Denis Villeneuve", chiaramente riferendosi al secondo atto dell'adattamento dell'epica sci-fi di Frank Herbert. Per rispettare quella data, sarà indispensabile andare sul set quest'estate.

Dune: Messiah si gira a giugno? La Warner spera di sì, accelera la preproduzione