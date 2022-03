Dune: le visioni di Paul/Chalamet ispirate a un trip allucinogeno dopo una torta alla banana

News Cinema

Può una torta alla banana aver fornito lo spunto per le scene delle visioni di Paul Atreides in Dune? Certo che sì, visto che nel dolce c'era una "spezia" assai particolare.

Dune si presenta agli Oscar 2022, domenica 27 marzo, con ben 10 candidature. Ciò significa che il film di Denis Villeneuve è piaciuto particolarmente ai componenti dell'Academy, che lo hanno inserito non solo nelle cinquine tecniche, ma anche nelle categorie miglior film e migliore sceneggiatura non originale.

Tra le scene più apprezzate di Dune ci sono senz'altro quelle dedicate alle visioni di Paul Atreides, il personaggio interpretato da Timothée Chalamet che è costretto a fuggire insieme alla madre e a cercare rifugio nel deserto. A provocare queste visioni è una potente droga chiamata Spezia che ha qualcosa in comune con una gustosa torta che Denis Villeneuve ha assaggiato una volta e che gli ha causato un vero e proprio viaggio pischedelico. Ora, sembra che proprio questo trip sia finito nelle allucinazioni di Paul.

La torta allucinogena alla base delle visioni di Paul Atreides

Durante un incontro a cui hanno partecipato i registi candidati ai Directors Guild of America Awards, Denis Villeneuve ha parlato della sopracitata torta, che conteneva banane e, ovviamente, marijuana, e che lo ha fatto sballare come non mai. Ecco il suo racconto:

La verità è che una cosa che mi ha aiutato tantissimo a dirigere Thimothée è… mio figlio aveva cucinato una torta alla banana alcuni mesi prima dell'inizio delle riprese del film, e la torta alla banana era molto "speziata", e ho avuto il peggior trip della mia vita. Ma mi ha aiutato in maniera incredibile, può sembrare stupido, ma conviene a volte sperimentare le cose in prima persona. Quel cattivo trip, causato dalla marijuana, mi ha aiutato moltissimo a dirigere Thimothée nelle scene delle visioni e a spiegargli lo stato in cui volevo si trovasse. E stranamente, quando ho raccontato a Thimothée della torta alla banana, lui ha capito! Ecco la verità! Non provateci anche voi!

Che abbia fatto bene o meno a mangiare la torta preparata dalle dolci manine di suo figlio, senza dubbio Villeneuve ha scritto e girato la scena con cognizione di causa, permettendo a Timothée Chalamet di restituire una performance realistica e ineccepibile. Sappiamo che nella seconda parte del romanzo la Spezia ha un ruolo ancora più importante. Chissà cosa combinerà Villeneuve per amor di verità. Dune 2 uscirà nel 2023, quindi dovremo aspettare ancora un po’ prima di sentire i racconti del regista.