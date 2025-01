Dune 4 e un'altra serie già nei piani? Denis Villeneuve non sarebbe coinvolto

News Cinema

Sia World of Reel sia lo scooper Daniel Richtman hanno rilevato voci che vogliono la Warner Bros. e la Legendary già al lavoro per il dopo-Dune Messiah. All'orizzonte un Dune 4 e forse un'altra serie dopo Prophecy?

Mentre il regista Denis Villeneuve è già al lavoro su Dune: Messiah, sembrerebbe che la Warner Bros. e la Legendary stiano già pensando a cosa verrà dopo, avendo l'intenzione di proseguire la saga sia al cinema, sia sotto forma di serie tv. Non ci sono annunci ufficiali in merito, ma le voci raccolte da World of Reel e dallo scooper Daniel Richtman sembrano andare in questa direzione. E sono tutto sommato credibili, perché era facile immaginarlo anche senza le voci di corridoio... Leggi anche Dune 3, Denis Villeneuve seguirà una regola ferrea: ecco cosa ha vietato a tutti sul set

Dune prosiegue oltre Messiah, con un quarto film e un'altra serie tv?