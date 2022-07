Dune 2: riprese iniziate, cast completo e trama

News Cinema

Arriverà nei cinema l'anno prossimo (in America il 17 novembre) Dune: Part Two, o Dune 2, come lo chiamiamo al momento, seconda parte del film diretto da Denis Villeneuve, in una prevista trilogia tratta dal monumentale romanzo di culto di Frank Herbert. Arriva adesso l'annuncio che le riprese sono ufficialmente iniziate e si svolgeranno a Budapest, Abu Dhabi, Giordania e in Italia, come già sapevamo. Anzi, proprio da noi dovevano girarsi i primi ciak anche se le date risultano leggermente posticipate rispetto a quanto si sapeva. Col comunicato ufficiale è arrivata anche la conferma del cast e alcuni particolari sulla trama, che vediamo.

Dune 2: la trama ufficiale

Il secondo film esplorerà il viaggio mitico di Paul Atreides, che si unisce a Chani e ai Fremen in una missione bellica di vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Messo di fronte alla scelta tra l'amore della sua vita e il destino dell'universo conosciuto, si sforza di impedire un futuro terribile che lui solo può prevedere.

Dune 2 il cast

Warner Bros. e Legendary, gli Studios che producono Dune 2, hanno confermato che torneranno dal primo film, ovviamente, Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling e Stephen McKinley Henderson. A questi si sono aggiunti, ricordiamo, Austin Butler nel ruolo di Feyd Rautha, il leggendario Christopher Walken in quello dell'Imperatore, Florence Pugh, Léa Seydoux e Souheila Yacoub.

Dune ha incassato nel mondo oltre 400 milioni di dollari, 108 dei quali in America, ed è stato candidato a 10 Oscar, per lo più tecnici, vincendone sei (colonna sonora, sonoro, montaggio, fotografia, scenografia e effetti visivi). Secondo il motto "squadra che vince non si cambia", tutti i reparti premiati lavoreranno anche al secondo film.