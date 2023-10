Due star allo specchio: la nostra video intervista a Miriam Leone e Monica Bellucci su Diabolik chi sei?

News Cinema

Sono inusualmente a confronto nel terzo e conclusivo capitolo degli adattamenti di Diabolik per il cinema diretti dai Manetti bros. Video intervista alle due protagoniste allo specchio Monica Bellucci e Miriam Leone.

Si avvicinano, inaspettatamente e per un caso della vita che li porta ad allearsi per cercare i loro due amori. Sono opposte, diverse eppure in dialogo a specchio, le due protagoniste del terzo capitolo degli adattamenti per il cinema di Diabolik, Chi sei?

Sono Monica Bellucci e Miriam Leone, ancora più splendida, incinta e piena di felicità. Hanno rubato la scena alla Festa del Cinema di Roma, costretti a dover intervenire per salvare i pasticcioni Diabolik e Ginko, messi nei guai da una misteriosa organizzazione criminale.

In sala dal 30 novembre per 01 Distribution, Diabolik Chi sei? è stato presentato nella sezione Grand Public della Festa di Roma. In occasione della quale abbiamo incontrato, in questa video intervista, Miriam Leone, Eva Kant, e Monica Bellucci, Altea.