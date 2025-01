Drop: il trailer del nuovo film Blumhouse di Christopher Landon

News Cinema

Il regista di Auguri per la tua morte e Freaky, Christopher Landon, sta per debuttare nei cinema americani con un nuovo thriller-horror prodotto da Jason Blum: si intitola Drop.

Sceneggiato da Jillian Jacobs & Christopher Roach (la coppia di Obbligo o verità e Fantasy Island), il film racconta la storia di un uomo e di una ragazza che si incontrano per un appuntamento al buio che si tramuta in una specie di incubo a occhi aperti. Questa la trama ufficiale:

“Violet, una madre vedova al suo primo appuntamento dopo anni, arriva in un ristorante di lusso e si sente sollevata dal fatto che il suo accompagnatore, Henry, sia più affascinante e bello di quanto si aspettasse. Ma la loro serata comincia a rovinarsi quando Violet inizia a essere irritata e poi terrorizzata da una serie di chiamate anonime al suo telefono. A Violet una voce misteriosa chiede di non dire niente a nessuno e di seguire le istruzioni che riceve, o la figura incappucciata che vede nelle telecamere di sicurezza di casa sua ucciderà il figlio di Violet e sua sorella, che sta facendo la baby sitter. Violet deve fare esattamente come le è stato ordinato o tutti i suoi cari moriranno. E qual è l'ultima direttiva del suo aguzzino invisibile? Uccidere Henry”.