Drive-Away Dolls: il trailer italiano ufficiale della commedia diretta da Ethan Coen

Dopo Joel, che aveva esordito "in solitaria" con un personale adattamento del Macbeth, ora tocca al secondo fratello Coen, Ethan, presentare la sua opera prima. Che conta su un cast all star capitanato da Margaret Qualley e Geraldine Viswanathan.

Autori, a quattro mani, di una lunghissima lista di grandi film, tra i quali alcuni veri capolavori, i fratelli Coen hanno da qualche hanno separato - per il momento o definitivamente non si sa - le loro strade lavorative. Il loro primo film è stato Blood Simple, arrivato nel lontano 1984; l'ultimo, il western antologico La ballata di Buster Scruggs, che venne presentato al Festival di Venezia del 2018 e che si trova in streaming su Netflix.

Joel, il maggiore dei due, quello che per anni è risultato l'unico ufficialmente accreditato come regista dei film realizzati col fratello, ha presentato nel 2021 il suo primo film "da solista", il Macbeth con Denzel Washington e la moglie Frances McDormand.

Ethan, il più giovane, ha invece realizzato nel 2022 un documentario su Jerry Lee Lewis, Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind, e ora presenta anche lui il suo primo film di finzione da regista solista: si intitola Drive-Away Dolls, e arriverà prossimamente nei cinema italiani.

Questa la trama ufficiale del film:

Scritto da Ethan Coen e Tricia Cooke, questa commedia segue Jamie, una ragazza dallo spirito libero che si dispera per l'ennesima rottura con la sua fidanzata, e la sua timida amica Marian che ha un disperato bisogno di lasciarsi andare. In cerca di un nuovo inizio, le due si avventurano in un viaggio improvvisato verso Tallahassee, ma le cose precipitano rapidamente quando incrociano un gruppo di inetti criminali durante il tragitto. Diretto da Ethan Coen.