Drew Barrymore ha chiesto a Steven Spielberg di essere suo padre

News Cinema

Drew Barrymore ha un bellissimo ricordo dell'esperienza sul set di E.T. e, anzi, ha considerato Steven Spielberg al pari di una figura genitoriale nella sua vita.

Drew Barrymore ha iniziato il suo percorso d’attrice da giovanissima. Era soltanto una bambina quando è approdata sul set di E.T. L’extra-terrestre, per cui non stupisce il fatto che abbia stretto un importante legame con Steven Spielberg. Eppure, a distanza di anni da allora, l’attrice e conduttrice del The Drew Barrymore Show ha confessato di aver sempre inteso il regista come una sorta di figura genitoriale e di avergli persino chiesto di essere suo padre.



E.T. L'extra-terrestre: Una Clip Backstage per l'edizione Home Video dei 40 anni del Film - HD

Drew Barrymore ha proposto a Steven Spielberg di essere suo padre

Drew Barrymore ha conosciuto Steven Spielberg a soli 7 anni e, in una recente intervista con Volture, ha precisato che ancora oggi lo considera come un’importante figura genitoriale nella sua vita. Ai tempi delle riprese sul set di E.T. L’extra-terrestre, Drew Barrymore ha stretto un legame importante con il regista, che ha definito “l’unica persona nella mia vita fino ad oggi che sia stata una figura genitoriale”. E.T. L’extra-terrestre ha avuto un incredibile successo al momento del debutto al cinema e ancora oggi è considerato un cult. E Steven Spielberg era così affezionato a quella bambina da non voler deludere la sua fantasia, così ha fatto credere alla piccola Drew Barrymore che E.T. fosse reale. Quando poi la bambina ha notato che E.T. avesse bisogno di tante persone attorno a sé, ha chiesto di mandarle via e a quel punto Spielberg ha commentato:

Non volevo far scoppiare la bolla. Quindi ho semplicemente detto: ‘Va bene, E.T. è così speciale che ha otto assistenti. Io sono il regista, ne ho soltanto uno.

Come riporta Volture, Steven Spielberg ha girato il film in ordine cronologico, così da dare un senso di continuità alla storia. In più, durante la pausa pranzo, permetteva a E.T. di muoversi ed interagire con Drew Barrymore, rafforzando l’idea che fosse tutto reale. All’epoca l’attrice aveva chiesto a Steven Spielberg di essere suo padre. Dopo il rifiuto del regista, la Barrymore non si è arresa e ha chiesto che diventasse quantomeno il suo padrino, così Spielberg ha accettato. Hanno trascorso molto tempo insieme, grazie a quel film. Come riportato da Volture, Spielberg ospitava la bambina nei weekend, la portava a Disneyland e le regalò anche un gatto, Gertie. In merito alla responsabilità avvertita, Spielberg avrebbe dichiarato secondo Volture:

Rimaneva sveglia fino a tardi, andava in posti di cui non avrebbe nemmeno dovuto sentir parlare e stava vivendo una vita, alla sua età, che penso l’abbia derubata della sua infanzia. Tuttavia mi sentivo davvero impotente perché non ero suo padre. Potevo solo essere un consigliere per lei.