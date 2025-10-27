TGCom24
News Cinema

Dreams: Jessica Chastain e Isaác Hernández innamorati nel poster in anteprima esclusiva del film di Michel Franco

Carola Proto
2

In uscita il 20 novembre con Fandango Distribuzione, Dreams segna una nuova collaborazione fra Jessica Chastain e il regista Messicano Michel Franco, che torna a raccontare una storia d'amore. Del film, interpretato anche dal ballerino Isaác Hernández, vi facciamo vedere in anteprima esclusiva il poster.

Dreams: Jessica Chastain e Isaác Hernández innamorati nel poster in anteprima esclusiva del film di Michel Franco

Arriverà al cinema il 20 novembre, con Fandango distribuzione, Dreams, un film scritto e diretto da Michel Franco e con protagonisti Jessica Chastain e Isaác Hernández. Quest'ultimo, prima che attore, è un ballerino, nello specifico il primo ballerino dell'American Ballet Theatre. Quanto alla Chastain, che non ha bisogno di presentazioni, ha già lavorato con Michel Franco in Memory, che è stato presentato nel 2023 al Festival di Venezia, facendo vincere la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a Peter Sarsgaard.

Raccontando la storia d'amore fra una ricca filantropa statunitense e un ballerino messicano di umili origini che sogna di andare a lavorare negli States, Dreams riflette sui rapporti tra America e Messico, come ha voluto sottolineare il regista nelle note di produzione del film:

Attraverso la relazione (fra i due protagonisti), il film affronta temi come la dipendenza reciproca e la lotta per la dignità, riflettendo le tensioni tra Stati Uniti e Messico, dove confini fisici e psicologici impongono limiti agli individui. Il film è, in ultima analisi, uno studio sull'interazione umana, in cui potere, vulnerabilità e chimica tra i personaggi si intrecciano in una narrazione emotiva e viscerale.

Michel Franco è messicano e i suoi film hanno contribuito all'affermazione del recente cinema del suo paese. La maggior parte delle sue opere è stata premiata ai più importanti festival internazionali. Ecco qualche altro titolo:

  • Nuevo Orden - New Order (Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria Venezia 2020)
  • Las hijas de Abril - April's Daughter (Premio della Giuria, sezione Un Certain Regard, Festival di Cannes 2017)
  • Chronic (Premio per la Migliore Sceneggiatura, in Concorso a Cannes 2015)
  • Después de Lucía - After Lucia (Premio Un Certain Regard, Festival di Cannes 2012)
  • Ma torniamo a Dreams e alla sua trama. Ecco cosa si legge nella sinossi ufficiale:
Fernando, giovane e talentuoso ballerino messicano, sogna il riconoscimento internazionale e una nuova vita negli Stati Uniti. Convinto che Jennifer, una raffinata filantropa dell'alta società americana e sua amante, lo sosterrà nel realizzare le sue ambizioni, decide di lasciarsi tutto alle spalle e mette in pericolo la sua vita pur di inseguire il suo sogno. Ma il suo arrivo finisce per sconvolgere il mondo attentamente costruito da Jennifer. Disposta a tutto pur di proteggere il futuro di entrambi e tutto ciò che ha costruito attorno a sé, Jennifer dovrà affrontare le conseguenze delle proprie scelte.

Di Dreams - in cui recitano anche Rupert Friend, Marshall Bell, Eligio Meléndez e Mercedes Hernández - vi vogliamo mostrare in anteprima esclusiva il poster ufficiale, su cui campeggiano i due protagonisti, che si guardano con amore e desiderio:

Dreams
Dreams
3,5
3,5
Dreams
Jessica Chastain
Jessica Chastain
Carola Proto
  • Giornalista specializzata in interviste
  • Appassionata di cinema italiano e commedie sentimentali
