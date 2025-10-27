Dreams: Jessica Chastain e Isaác Hernández innamorati nel poster in anteprima esclusiva del film di Michel Franco

News Cinema

In uscita il 20 novembre con Fandango Distribuzione, Dreams segna una nuova collaborazione fra Jessica Chastain e il regista Messicano Michel Franco, che torna a raccontare una storia d'amore. Del film, interpretato anche dal ballerino Isaác Hernández, vi facciamo vedere in anteprima esclusiva il poster.

Arriverà al cinema il 20 novembre, con Fandango distribuzione, Dreams, un film scritto e diretto da Michel Franco e con protagonisti Jessica Chastain e Isaác Hernández. Quest'ultimo, prima che attore, è un ballerino, nello specifico il primo ballerino dell'American Ballet Theatre. Quanto alla Chastain, che non ha bisogno di presentazioni, ha già lavorato con Michel Franco in Memory, che è stato presentato nel 2023 al Festival di Venezia, facendo vincere la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a Peter Sarsgaard.

Raccontando la storia d'amore fra una ricca filantropa statunitense e un ballerino messicano di umili origini che sogna di andare a lavorare negli States, Dreams riflette sui rapporti tra America e Messico, come ha voluto sottolineare il regista nelle note di produzione del film:

Attraverso la relazione (fra i due protagonisti), il film affronta temi come la dipendenza reciproca e la lotta per la dignità, riflettendo le tensioni tra Stati Uniti e Messico, dove confini fisici e psicologici impongono limiti agli individui. Il film è, in ultima analisi, uno studio sull'interazione umana, in cui potere, vulnerabilità e chimica tra i personaggi si intrecciano in una narrazione emotiva e viscerale.

Michel Franco è messicano e i suoi film hanno contribuito all'affermazione del recente cinema del suo paese. La maggior parte delle sue opere è stata premiata ai più importanti festival internazionali. Ecco qualche altro titolo:

Nuevo Orden - New Order (Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria Venezia 2020)

(Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria Venezia 2020) Las hijas de Abril - April's Daughter (Premio della Giuria, sezione Un Certain Regard, Festival di Cannes 2017)

(Premio della Giuria, sezione Un Certain Regard, Festival di Cannes 2017) Chronic (Premio per la Migliore Sceneggiatura, in Concorso a Cannes 2015)

(Premio per la Migliore Sceneggiatura, in Concorso a Cannes 2015) Después de Lucía - After Lucia (Premio Un Certain Regard, Festival di Cannes 2012)

(Premio Un Certain Regard, Festival di Cannes 2012) Ma torniamo a Dreams e alla sua trama. Ecco cosa si legge nella sinossi ufficiale:

Fernando, giovane e talentuoso ballerino messicano, sogna il riconoscimento internazionale e una nuova vita negli Stati Uniti. Convinto che Jennifer, una raffinata filantropa dell'alta società americana e sua amante, lo sosterrà nel realizzare le sue ambizioni, decide di lasciarsi tutto alle spalle e mette in pericolo la sua vita pur di inseguire il suo sogno. Ma il suo arrivo finisce per sconvolgere il mondo attentamente costruito da Jennifer. Disposta a tutto pur di proteggere il futuro di entrambi e tutto ciò che ha costruito attorno a sé, Jennifer dovrà affrontare le conseguenze delle proprie scelte.

Di Dreams - in cui recitano anche Rupert Friend, Marshall Bell, Eligio Meléndez e Mercedes Hernández - vi vogliamo mostrare in anteprima esclusiva il poster ufficiale, su cui campeggiano i due protagonisti, che si guardano con amore e desiderio: