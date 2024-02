Dragon Trainer, Mason Thames e Nico Parker sono Hiccup e Astrid nella prima foto dal set

News Cinema

Mason Thames e Nico Parker condividono un nuovo scatto dal set di Dragon Trainer in live action, mostrando un'anteprima della loro versione di Hiccup e Astrid.

Il live action di Dragon Trainer ha avviato da qualche settimana le riprese sul set e il duo protagonista composto da Mason Thames e Nico Parker ha condiviso uno scatto diventato prontamente virale, regalando una primissima anticipazione al pubblico di curiosi su Hiccup e Astrid. Si tratta di uno scatto innocuo, che anticipa poco e nulla della produzione in corso, ma al tempo stesso ha permesso ai fan di dare finalmente forma ai personaggi d’animazione in carne ed ossa.



Mason Thames e Nico Parker posano insieme, vicinissimi e ben coperti (probabilmente a causa del freddo) con un cielo limpido alle proprie spalle e sprazzi di verde che accompagnano lo scatto, diventato prontamente virale sui social. A condividerla è stato il protagonista, Mason Thames, che interpreterà il coraggioso Hiccup nel live action. Dragon Trainer, tratto a sua volta dagli omonimi romanzi, è nato dapprima come una trilogia d’animazione con DreamWorks, ma a breve tornerà al cinema proponendo un cast in carne ed ossa guidato proprio da Mason Thames e Nico Parker. Nello scatto in questione, i due co-protagonisti si trovano al largo delle coste dell’Irlanda del Nord, sede delle riprese, e si stringono in un abbraccio.

La trama di Dragon Trainer sarà probabilmente fedele a quella dei film d’animazione e dei romanzi di Cressida Cowell. Il protagonista, Hiccup, è un giovane vichingo che dovrebbe seguire l’esempio del villaggio e dichiarare guerra ai draghi. Quando però incontra Sdentato, capisce che quello scontro tra fazioni che procede da tempo immemore deve finire. Hiccup vive costantemente alle prese con la propria inadeguatezza, non riesce a conformarsi allo stile di vita del suo villaggio e, quando incontra Sdentato, capisce che il suo destino è diverso. Nel live action, Nico Parker interpreta Astrid, amica di Hiccup e suo potenziale interesse sentimentale. In merito al live action, in una precedente intervista con Collider l’attrice ha spiegato di essere entusiasta all’idea di lavorare con questa produzione.

Sono nervosa all’idea di tutto questo perché ci tengo tantissimo, tutti ci teniamo così tanto, e mi piacerebbe rendere tutti orgogliosi. Sono sempre nervosa se ci penso. Ma non ho trovato un singolo motivo per dire di no. È stato realizzato con persone così brillanti e tutti hanno così tanto talento, si preoccupano tantissimo. Dopo aver parlato con Dean DeBlois, regista che ha realizzato i film d’animazione, mi sono detta: perché qualcuno non dovrebbe voler essere coinvolto? È fantastico. Stressante, ma sono molto entusiasta di farne parte.